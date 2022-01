Με 3 self test και 50.000 κρούσματα την ημέρα ανοίγουν τα σχολεία

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Με πάνω από 50.000 κρούσματα την ημέρα και με την μετάλλαξη Όμικρον να σαρώνει, την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου τα σχολεία θα ανοίξουν με 3 self test και με 5 αν εμφανιστεί κάποιο κρούσμα – Παραμένει το 50% + 1 για να κλείσει κάποιο τμήμα.

«Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά επειδή… έτσι». Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τη συνέντευξη Τύπου – ενημέρωση που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι υπουργοί Θανάσης Πλεύρης και Νίκη Κεραμέως. Βεβαίως ο υπουργός Υγείας απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, όμως η υπουργός Υγείας Νίκη Κεραμέως ήταν κατατοπιστικότατη:

«Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά», είπε χαρακτηριστικά, ξεχνώντας βέβαια πως με 50.000 κρούσματα την ημέρα δεν μιλάμε για κανονικότητα... Η κυρία Κεραμέως υπερτόνισε ότι ενδιαφέρεται σφόδρα για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και πέταξε αριστοτεχνικά το μπαλάκι περί πρωτοκόλλων στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων. «Όπως αποδεχθήκαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη το πρωτόκολλο με τις εισηγήσεις της επιτροπής, έτσι και τώρα αποδεχθήκανε την επικαιροποίηση – εντατικοποίηση των ελέγχων», είπε χαρακτηριστικά η κυρία Νίκη Κεραμέως.

Άρα η υπουργός Παιδείας μας λέει ότι η παραμονή του 50% + 1 και το άνοιγμα των σχολείων με 3 self test δεν είναι πολιτική απόφαση, αλλά απόφαση των γιατρών και των λοιμωξιολόγων. Αν καταλάβαμε καλά, οι επιστήμονες αποφάσισαν και εγγυόνται την ασφαλή λειτουργία των σχολείων με 3 «πανηγυρτζίδικα» self test από αυτά που τα δηλώνουν όλοι, αλλά είναι αμφίβολο αν μπαίνουν στην διαδικασία να τα κάνουν. Αν καταλάβαμε καλά Έλληνες επιστήμονες εισηγήθηκαν στην κυρία Κεραμέως ότι τάξεις των 10 τετραγωνικών με 25 παιδιά είναι ασφαλείς για την υγεία μικρών παιδιών και της είπαν ότι με 3 και 5 self test είναι όλα ρολόι. Και μάλιστα της είπαν να συνεχίσει το απόλυτα ασφαλές 50% συν 1. Δηλαδή, γονείς και μαθητές δεν θα κάνουν τίποτα άλλο όλη την εβδομάδα από το να στήνονται στις ουρές κάθε μέρα είτε για να πάρουν τα self test από τα φαρμακεία, είτε για να κάνουν rapid test σε δημόσιες δομές και ιδιωτικά εργαστήρια. Φοβερό σχέδιο.

Τουλάχιστον αν - ο μη γένοιτο – γίνει το απευκταίο και σαρώσουν οι εισαγωγές παιδιών στα νοσοκομεία, θα ξέρουμε ότι δεν επρόκειτο για πολιτική απόφαση του υπουργείου Παιδείας, αλλά για καλά δομημένη επιστημονική εισήγηση. Ο καθείς μπορεί πλέον μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μακάρι η Ιστορία να μας διαψεύσει πανηγυρικά και να μην χρειαστεί να κλείσουν τα σχολεία μας από την φρενήρη πορεία της πανδημίας και της μετάλλαξης όμικρον. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συμβεί…

