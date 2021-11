Εκλογές ΚΙΝ.ΑΛ: Ο Ανδρέας Λοβέρδος ετοιμάζει το μεγάλο τσίρκο της επόμενης μέρας

Τα δημοσκοπικά ευρήματα φέρνουν τον Ανδρέα Λοβέρδο σε δεινή θέση και τον αναγκάζουν να λέει απίστευτα πράγματα

Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει πάρει σβάρνα την επαρχία και ανακοινώνει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί το όραμά του να ξαναγίνει μεγάλο το ΠΑΣΟΚ, για να προστατεύσει τους μη προνομιούχους! Τι ειρωνεία; Να το λέει αυτό ο άνθρωπος που διέλυσε τους φτωχούς και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Προφανώς, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον ίδιο έχει αρχίσει και προτείνει διάφορες αρλούμπες του τύπου να υπάρχει δυαρχία στο ΠΑΣΟΚ. Να είναι δηλαδή άλλος πρόεδρος του κόμματος και άλλος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και σα να μην έφτανε αυτό, προτείνει να δημιουργηθούν και 3 αντιπρόεδροι στο Κίνημα Αλλαγής με το πρόσχημα ότι έτσι θα διασφαλιστεί η ενότητα του κόμματος. Μιλάμε για αστεία πράγματα. Τρεις αντιπροέδρους δεν έχει ούτε η ΝΔ. Too many chiefs, no indians, έτσι θα το κάνει το κόμμα ο Αντρέας.

Προφανώς ο άνθρωπος πουλάει παραμύθι σε όλους ότι θα τους δώσει ρόλους και θέσεις κλειδιά, μπας και εκλεγεί. Σε τέτοια απόγνωση βρίσκεται. Παρουσιάζοντας το σχέδιό του για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Θέλουμε να ξαναγίνουμε κίνημα εξουσίας. Αυτό όμως θέλει πάθος, αγάπη, και φλόγα να καίει μέσα σου. Το πρώτο βράδυ, αν με επιλέξετε, η πρώτη μου επιλογή θα είναι να θα χαιρετήσω τους ψηφοφόρους που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο θα είναι να οριστούν τρεις Αντιπρόεδροι στο πρόσωπο των οποίων θα φωτογραφίζεται η ενότητα της παράταξης».

Βλέπετε η αρχηγία του ΚΙΝ.ΑΛ. είναι ο μόνος τρόπος για να «ξεπλύνει» τις πολιτικές αμαρτίες του παρελθόντος και να έχει ισχυρή «πολιτική ασυλία» ως αρχηγός κόμματος...

