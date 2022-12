Αυτό είναι (και) φέτος το Νο1 τραγούδι των Χριστουγέννων

Το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ είναι και πάλι στην κορυφή του Billboard

Τις ημέρες των Χριστουγέννων ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχοντας την δύναμη να μας αλλάζει την διάθεση και σπάζοντας παράλληλα τα μουσικά ρεκόρ.

Είναι το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) που μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ (Walter Afanasieff) το ηχογράφησε το καλοκαίρι του 1994.

Το αρχικό video clip, το 1994

Το δεύτερο video clip, το 2019

Για τέταρτη χρονιά είναι στην κορυφή του Billboard Hot 100 αφήνοντας το «Rockin Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι (Brenda Lee) στο Νο. 2

Το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς (Bobby Helms) στο Νο. 3.

Το «A Holly Jolly Christmas» του Μπερλ 'Αιβς βρέθηκε στο Νο. 4.

Το δημοφιλές στην Ελλάδα «Last Christmas» των Wham έφτασε φέτος στο Νο. 9.

Σημειωτέον το τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ βρέθηκε στη κορυφή του Billboard για πρώτη φορά το 2019.

Φέτος κατάφερε να εκτοπίσει από την κορυφή το «Anti-Hero» της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο σημειώνοντας ρεκόρ για την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σύμφωνα με το Billboard.

Είναι επίσης το τραγούδι που βρίσκεται στο Νο1 για τόσο μεγάλο διάστημα, από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε δηλαδή στις 21 Δεκεμβρίου 2019.