Έτσι αποχαιρετούν οι Koza Mostra τον Αγάθωνα!

Ο Αγάθωνας Ιακωβίδης άφησε σήμερα το πρωί την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών.

Ο γνωστός ρεμπέτης, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ενώ έγινε γνωστός στις νεότερες ηλικίες μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision.

Ήταν το 2013, όταν η ΕΡΤ αποφάσισε να στείλει στον μουσικό διαγωνισμό ένα πάντρεμα δύο διαφορετικών ειδών μουσικής. Ο γνωστός Ρεμπέτης και το δυναμικό συγκρότημα, Koza Mostra, συνεργάστηκαν για το τραγούδι «Alcohol is free».

Πρόκειται για μια από τις πιο εναλλακτικές συμμετοχές της χώρας μας στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού.

Το γνωστό συγκρότημα θέλησε να αποχαιρετήσει τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και μέσα από το Instagram.

«So hard for us. Our great friend Agathonas passed away this morning. Can’t find words to describe our pain. Our mind is with his family.» (σ.σ Είναι τόσο σκληρό για εμάς. Ο υπέροχος φίλος μας, Αγάθωνας, πέθανε το πρωί. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον πόνο μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του)

Αμέσως οι χρήστες του Instagram έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Δείτε τις παρακάτω φωτογραφίες: