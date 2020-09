Χαρά Παππά:«To τελευταίο διάστημα ήταν δύσκολο! Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία»

Η παίκτρια του GNTM μίλησε πρώτη φορά για τις δύσκολες μέρες που βίωσε, όσον αφορά τη ψυχολογία της.

Ο Τούρκος ηθοποιός είχε μιλήσει για τον χωρισμό του από την πρώην παίκτρια αφήνοντας μάλιστα τότε μια μπηχτή, η οποία έκανε «μπαμ» πως πήγαινε για τη Χαρά Παππά.

Ο Burak είχε δηλώσει πως η Χαρά ήταν αυτή που του ζήτησε να χωρίσουν με εκείνον στη συνέχεια να διαγράφει όλες τις φωτογραφίες που είχε μαζί με το μοντέλο. Πλέον ο ένας δεν ακολουθεί τον άλλον, ενώ ο ηθοποιός έκανε και ένα story που λίγο να αφήσεις το μυαλό σου ελεύθερο, καταλαβαίνεις ότι μάλλον πρόκειται για μπηχτή.

«Imagine they delete Instagram and boom! You ’re not a model anymore», είχε γράψει. «Φαντάσου πως διαγράφουν το Instagram και μπουμ. Δεν είσαι πια μοντέλο», και αναρωτιέσαι για ποιον να χτυπάει η καμπάνα.

Κι εκεί που φαινόταν η Χαρά να είναι πολύ χαλαρή με το όλο θέμα, μια ανάρτησή της μας έκανε να καταλάβουμε πως μάλλον δεν πέρασε τον χωρισμό ελαφρά τη καρδία. Σε ένα Q&A στο Instagram που έκανε χθες βράδυ μια fan τη ρώτησε αν έχει περάσει ποτέ κρίση πανικού, με τη Χαρά να απαντά: «Ναι, έχω περάσει και το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για εμένα! Έχω ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και είμαι κάτι παραπάνω από ευχαριστημένη με το πώς εξελίσσεται! 2 στους 3 ανθρώπους πλέον δυστυχώς αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική διαταραχή! Και αν με ρωτούσε μια φίλη μου θα της έλεγα πως σε καμία περίπτωση δε θα έπρεπε να το αγνοήσει».

Και δεν μπορείς με τίποτα να με πείσεις πως αυτές οι κρίσεις και όλα όσα την ανάγκασαν να επισκεφθεί ειδικό δεν έχουν καμιά σχέση με τον χωρισμό της.