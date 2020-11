Πανταζής: Η Κόνι Μεταξά, η απουσία της από το Πρωινό και η περηφάνια του ως πατέρας

Ο τραγουδιστής δηλώνει περήφανος για όλα όσα έχει καταφέρει η κόρη του μέχρι στιγμής.

Ο Λευτέρης Πανταζής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 7 ΜΕΡΕΣ TV και τον Γιάννη Βίτσα, αναφέρθηκε στην κόρη του, Κόνι Μεταξά, η οποία ακολουθεί τα βήματα των γονιών της στον χώρο της showbiz και μίλησε για το γεγονός ότι δεν την βλέπουμε στο πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ένιωσε περηφάνια όταν η Κόνι Μεταξά κέρδισε στο Just the two of us; «Ναι. Αισθάνθηκα περήφανος που κέρδισε. Ήξερα τις δυνατότητες της. Όταν της επέτρεψαν να δείξει, όλα όσα έχει μάθει – γιατί πρέπει να σου πω ότι φοίτησε επί πέντε χρόνια σε μία από τις καλύτερες σχολές θεάτρου της Αμερικής στο Μαιάμι- ξεδίπλωσε όλες τις αρετές της. Αγκάλιασα με αγάπη το παιδί μου γιατί ήθελα να της προσφέρω όσα δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να μου χαρίσουν οι γονείς μου. Χαίρομαι που τα κατάφερα. Με τον Τάσο Ξιάρχο έδεσαν πολύ. Ταίριαξαν. Έκαναν μαζί τα κοστούμια, σκηνοθετούσαν την εμφάνισή τους ,επέλεγαν τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν. Μου κατέκλεψαν οφείλω να σου πω τα καλλιτεχνικά μου ρούχα. Με ένα τρόπο ένιωθα ότι μπήκα και εγώ μαζί τους στο παιχνίδι. Επηρεάστηκα από την τόσο δημιουργική πορεία τους.»

PHOTO GALLERY Photo 1/3 Ο Λευτέρης Πανταζής Photo 2/3 Η Κόνι Μεταξά Photo 3/3 Πατέρας και κόρη χαμογελούν στον φακό

Όσο για την απουσία της Κόνι από το πάνελ της εκπομπής, είπε: «Είναι στον ΑΝΤ1, απλώς ψάχνουν να βρουν ένα άλλο concept να κάνει, γιατί άλλα είχαν συμφωνήσει απ’ ό,τι μου είπε. Τη ρώτησα και εγώ γιατί δεν είναι στο πάνελ και μου απάντησε: «Μπαμπά δε μπορούσα να κάνω gossip. Εγώ καλά καλά δε ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα. Έλειπα χρόνια. Δεν μπορώ να κάνω κουτσομπολιό». Έχουν συζητήσει για να βρουν τι μπορεί να κάνει για να είναι χρήσιμη.»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: Άλλαξαν οι οδηγίες - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έρθουν σε επαφή με κρούσμα ή νοσήσουν