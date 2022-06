Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή: Από την ατελείωτη κόντρα, στα αποθεωτικά σχόλια στο Instagram

Η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε με την κόρη της, Μελίνα, και η Άννα Βίσση έγραψε το πιο γλυκό σχόλιο. Πώς οι δυο «εχθροί» του ελληνικού τραγουδιού έφτασαν στο να έχουν «κολλητή» σχέση.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές αυτής του 2000, δεν υπήρχε μεγαλύτερη κόντρα στην ελληνική show biz από αυτή της Άννας Βίσση με τη Δέσποινα Βανδή. Ή τουλάχιστον, έτσι πίστευε η κοινή γνώμη καθώς το τι πραγματικά συνέβαινε στις μεταξύ τους σχέσεις το ήξεραν μόνο οι δυο τους.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι υπερβολή να πει κανείς πως οι περισσότεροι είχαν χωριστεί σε «Βισσικούς» και «Βανδικούς» εκείνο το διάστημα. Άλλωστε, η κόντρα αυτή ήταν νυχθημερόν βασικό θέμα στις περισσότερες life style εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Δηλώσεις, όπως αυτές που ακολουθούν από τον Νίκο Καρβέλα, είχαν «τροφοδοτήσει» την ένταση και τη διαμάχη ανάμεσα στους υποστηρικτές των δυο πλευρών, την ώρα που Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή δεν είχαν πάρει θέση δημόσια για το θέμα.

Εν τέλει, όλη αυτή η μεγάλη διαμάχη που για χρόνια «αιμοδοτούσε» τα gossip στην ελληνική show biz, έληξε με την κοινή εμφάνιση των δυο σταρ στο show του Νίκου Κοκλώνη. Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή τραγούδησαν μαζί στο Just the Two of Us τον Δεκέμβριο του 2020 σε μια εμφάνιση που προκάλεσε «σεισμό» στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στα social media.

Μέσα από το Instagram, άλλωστε, φαίνεται πως οι δυο τραγουδίστριες όχι απλά έχουν αφήσει πίσω τους την κόντρα αυτή, αλλά έχουν αναπτύξει θερμές σχέσεις. Τελευταίο παράδειγμα, το σχόλιο που έκανε η Άννα Βίσση σε ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή όπου τραγουδούσε με την κόρη της, Μελίνα.

https://www.instagram.com/p/Cen-XxtAXrI

«Μπράβο και στις δυο για διαφορετικούς λόγους ταιριαστές οι φωνές και πιο ταιριαστή ακόμα η σχέση», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση.

«Αχ Αννα μου! Καλά να είναι τα παιδιά μας! Ευτυχισμένα και γερά κι εμείς μαζί τους», απάντησε η Δέσποινα Βανδή και όσοι «ζούσαν» για τη μεγάλη τους κόντρα, πλέον το πήραν απόφαση ότι αυτή δεν υφίσταται!

