Η βασίλισσα του τζατζικιού - Χολιγουντιανή ηθοποιός τιμά το ελληνικό ντιπ

«Tzatziki goes with everything!»

Δείτε την ηθοποιό να φτιάχνει τζατζίκι

Η Φλόρενς Πιου, πρωταγωνίστρια του πολυσυζητημένου θρίλερ «Μην ανησυχείς αγάπη μου» και υποψήφια για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Μικρές Κυρίες», ενθουσιάζει τους θαυμαστές της με τα βίντεο μαγειρικής της στο διαδίκτυο.

«Η Φλόρενς είναι η βασίλισσα του τζατζικιού» κάνουν λόγο τα ξένα Μέσα με την ίδια να επιδίδεται σε γαστρονομικές ατασθαλίες μέσω του καναλιού μαγειρικής της «Cooking with Flo» στο Youtube. Στα βίντεο της η ηθοποιός την ώρα που μαγειρεύει, τραγουδά, χορεύει και κάπου κάπου εξυμνεί το... τζατζίκι... λέγοντας «tzatziki goes with everything... Fact».

To κανάλι της έχει κοντά στους 30.000 εγγεγραμμένους ακόλουθους, ενώ το βίντεο με το τζατζίκι έχει 225.000 προβολές.

«Αυτό είναι το αγαπημένο μου ντιπ» εξομολογείται, ενώ παρακολουθώντας άλλα βίντεο της εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η ηθοποιός λατρεύει την ελληνική κουζίνα.