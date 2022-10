Νίκος Ψαρράς: Η συμβουλή του Κλούνεϊ και η γνωριμία με τον Ντι Κάπριο

«Ήταν μεγάλο σχολείο κι η πρώτη φορά στη ζωή μου, που ήμουν πεπεισμένος ότι είχα διαλέξει λάθος επάγγελμα» είπε ο Νίκος Ψαρράς.

Ο Νίκος Ψαρράς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όταν είχε προσπαθήσει να κάνει καριέρα στην Αμερική.

Μάλιστα, ανέφερε ότι γνώρισε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, όταν επί ένα μήνα έκανε πρόβες μαζί του για τον Μέγα Αλέξανδρο.

Επίσης, ανέφερε και την γνωριμία που είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ όταν συντρώγανε μαζί και του έδωσε μια συμβουλή, να μείνει στην Ελλάδα και να μην επιστρέψει στην Αμερική.

«Είναι δύσκολα εκεί. Για εμάς το εργαλείο της δουλειάς είναι ο λόγος κι όταν είναι με προφορά… Μετά από ένα διάστημα σε ακούνε σαν Αμερικανό, αλλά λένε ναι but you are a Nikos. Λέω να μην πάω για ένα ρόλο για ένα παιδάκι από το Τέξας; Μου λένε έχουμε 15.000 παιδιά από το Τέξας γιατί να πάρουμε εσένα;

Ήταν μεγάλο σχολείο κι η πρώτη φορά στη ζωή μου, που ήμουν πεπεισμένος ότι είχα διαλέξει λάθος επάγγελμα. De facto. Είπα Ψαρρά λάθος, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά ρε φίλε, έχεις κάνει ένα τεράστιο λάθος. Μην κοιτάς στην Ελλάδα έκανες κουτσά στραβά δύο πράγματα, αλλά εδώ που είναι τα μεγάλα κεφάλια καταλαβαίνουν ότι είσαι ατάλαντος. Σε σκληραίνει. Δεν μπορείς να είσαι ήσυχος σε αυτήν τη δουλειά και να επαναπαύεσαι. Πρέπει να δουλεύεις» εξομολογήθηκε ο Νίκος Ψαρράς.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Ψαρράς: Η σπάνια φωτογραφία με τον 6χρονο γιο του

Νίκος Ψαρράς για Ζέτα Δούκα: «Αν γίνει μια δίκη, πρέπει να πω τί συνέβη»

Γιώργος Κιμούλης: «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε όποτε κληθούμε» λένε Δώρα Χρυσικού - Νίκος Ψαρράς