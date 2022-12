Λάουρα Νάργες: Τα πρώτα Χριστούγεννα με τον νεογέννητο γιο της

Στιγμές ευτυχίας ζουν η Λάουρα Νάργες και ο Χρήστος Σαντικάι, οι οποίοι κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα της ζωής της θα περάσει φέτος η Λάουρα Νάργες, καθώς φέτος θα τα γιορτάσει με τον Χρήστο Σαντικάι και τον γιο τους.

Η ραδιοφωνική παραγωγός είδε τη ζωή της να αλλάζει ολοκληρωτικά από τη στιγμή που έγινε μαμά. Το μεσημέρι της Κυριακής, η Λάουρα Νάργες δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία που κρατάει τον γιο της στην αγκαλιά της και η χαρά της δεν περιγράφεται.

«It’s the most wonderful time of my life» έγραψε η Λάουρα Νάργες.

https://www.instagram.com/p/CmTuQWdDO_S

