Στέφανος Κωνσταντινίδης: «Στο σπίτι κυκλοφορώ γυμνός»

Αποκαλυπτικός κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο οποίος φέτος συμμετέχει στο J2US!

Δηλώσεις στην κάμερα του Alpha έκαναν οι συμμετέχοντες του Just the 2 of Us με κάποιους να δίνουν λίγο παραπάνω... ρεσιτάλ!

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε ότι του αρέσει να κυκλοφορεί γυμνός εκτός από όταν είναι με τα παιδιά στο σπίτι του που φοράει ένα μποξεράκι.

«Στο σπίτι κυκλοφορώ γυμνός. Όταν είναι τα παιδιά φοράω ένα μποξεράκι. Αλλά γενικότερα μου αρέσει να κυκλοφορώ γυμνός χειμώνα καλοκαίρι. Αισθάνομαι μια ελευθερία. Τα βγάζω όλα, τα πετάω στην καρέκλα. Αν έρθει κανένας ντελιβεράς, βάζω κάτι από κάτω», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε μάλιστα: «Ένα διώρο πριν βγω στη σκηνή προσπαθώ να μην τρώω. Παίρνω τα μπλουζάκια λίγο πιο κολλητά έτσι ώστε να πρέπει να προσέχω Παρασκευή και Σάββατο, να τρώω λίγο για να μη φαίνεται η κοιλιά».