Η ατάκα του Κονταρού για την Βανδή και τον Μπισμπίκη που άναψε… φιτιλιές

«Βόμβα» από τον πολύ καλό φίλο του Βασίλη Μπισμπίκη Μανώλη Κονταρό…

O γνωστός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο Just The 2 Of Us το βράδυ της Πέμπτης, ενθουσιάζοντας το κοινό μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε, ενώ μια ατάκα του για τη σχέση του διάσημου ζευγαριού έδωσε τροφή για σκέψεις… περί γάμου.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight