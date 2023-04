Κατερίνα Στικούδη: Στα 37 της παραμένει πιο εντυπωσιακή από ποτέ

Γενέθλια για την Κατερίνα Στικούδη, η οποία αποτελεί διαχρονικά μια από τις πιο εντυπωσιακές Ελληνίδες της show biz.

Η Κατερίνα Στικούδη έχει διαγράψει τη δική της πορεία ως τραγουδίστρια, ηθοποιός, παρουσιάστρια, μοντέλο και επιχειρηματίας, ενώ υπήρξε και πρώην πρωταθλήτρια της κολύμβησης.

Στις 16 Απριλίου 1985 στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε η Κατερίνα Στικούδη που τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει στο προσκήνιο τόσο με τις δισκογραφικές δουλειές της, όσο και με τη συμμετοχή της στο σόου Just the Two of Us!

Στα 37 της η Κατερίνα Στικούδη, ωστόσο, παραμένει πιο εντυπωσιακή από ποτέ και συνεχίζει να προσελκύει σχόλια θαυμασμού τόσο για την προσωπικότητα όσο και για την εμφάνισή της.