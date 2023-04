Netflix: Πρωταγωνίστρια σειράς βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της - Άγνωστα τα αίτια του θανάτου

Η Jung Chae-yul απέκτησε τη φήμη της για τον ρόλο της στο Zombie Detective - Η ηθοποιός είχε συμφωνήσει να πρωταγωνιστήσει στην πολυαναμενόμενη σειρά Wedding Impossible

Η Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός Jung Chae-yul βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της την Μεγάλη Τρίτη (11/04), σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το 26χρονο πρώην μοντέλο έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Zombie Detective» (2022) του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best» (2022), καθώς και στην ταινία του «Deep» (2018).

Ο μάνατζερ της 26χρονης επιβεβαίωσε τον θάνατο της, σημειώνοντας πως «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο».

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η τελευταία ανάρτηση της Chae-yul στο Instagram είχε γίνει στις 9 Απριλίου, όπου δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Smile». Ωστόσο, αυτή η εικόνα αφαιρέθηκε πρόσφατα από τον λογαριασμό της.

