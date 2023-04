Μπο: «Έχω παντρευτεί στο παρελθόν - Έχω φάει ευγενικές, καλοψημένες χυλοπίτες»

Ο Μπο αποκάλυψε ότι έχει κάνει γάμο που δεν πήγε καλά και ότι απάτησε τη σύντροφό του λόγω... μονοτονίας

Στην πρωινή εκπομπή του MEGA μίλησε ο Μπο, τον οποίο φέτος απολαμβάνουμε στο Just the 2 of Us.

Ο τραγουδιστής αρχικά αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια κιλών: «Έχασα 34 κιλά. Ήμουν 120 όταν μπήκα στο ριάλιτι επιβίωσης. Μου είχε πει ο Αλκαίος για να πας Γιουροβίζιον πρέπει να χάσεις κιλά. Ένιωθα, ότι αν αδυνατίσω θα είμαι αδύναμος».

Σχετικά με το αν έχει δεχθεί απόρριψη ο ράπερ παραδέχθηκε ότι έχει φάει χυλόπιτα: «Έχω φάει ευγενικές, καλοψημένες χυλοπίτες».

«Θα ήθελα οικογένεια αλλά δεν είμαστε όλοι για όλα» και αποκάλυψε «έχω παντρευτεί στο παρελθόν. Δεν περνούσα καλά στον γάμο», αποκάλυψε και πρόσθεσε ότι: «Είναι εγωιστικό να κάνεις παιδί, απλώς για να το κάνεις. Έχω απιστήσει, όπως όλοι. Η μονοτονία με οδήγησε στην απιστία».

Στο τέλος ο Μπο αναφέρθηκε στη νέα του συνεργασία με τον Χρήστο Δάντη: «”Το ξέρεις” το νέο μου τραγούδι μαζί με τον Χρήστο Δάντη. Ο Χρήστος Δάντης είναι ο πιο ακομπλεξάριστος καλλιτέχνης. Έχω χάσει την αδερφή μου όταν ήταν 6 ημέρων. Έχω κάνει σχέση με 18 χρόνια μικρότερη μου».