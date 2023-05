Ρομπ Λόου: 33 χρόνια νηφάλιος - «Η ελπίδα και η χαρά σας περιμένουν εάν το θέλετε»

Ο διάσημος ηθοποιός γιορτάζει 33 χρόνια νηφαλιότητας και αποφάσισε να μοιραστεί την εμπειρία του από το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα.

Ένα σπουδαίο επίτευγμά του μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Ρομπ Λόου.

«Πριν από 33 χρόνια σαν σήμερα, βρήκα την ανάρρωση και μια ομάδα που με στήριξε στο απίστευτο ταξίδι μου για το οποίο νιώθω ευγνώμων. Η ζωή μου είναι γεμάτη αγάπη, οικογένεια, Θεό, ευκαιρίες, φίλους, δουλειά, σκύλους και διασκέδαση. Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε παλεύει με οποιαδήποτε μορφή εθισμού: η ελπίδα και η χαρά σας περιμένουν, αν το θέλετε και είστε πρόθυμοι να εργαστείτε γι' αυτό», αναφέρει στη λεζάντα της φωτογραφίας που μοιράστηκε και τον απεικονίζει μέσα στη θάλασσα να κοιτά την κάμερα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Μέσα στη δεκαετία του 1980 ήταν που έγινε γνωστό ότι ο Λόου αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ, όταν και έγινε γνωστός μέσα από την ταινία «The Outsiders» του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το 2011 ο γνωστός ηθοποιός μέσα από τα απομνημονεύματά του «Stories I Only Tell My Friends My Friends», άνοιξε την καρδιά του για τον αλκοολισμό.

Στις σελίδες του βιβλίου του διηγήθηκε πως στα γυρίσματα της ταινίας που τον έκανε γνωστό, η μπύρα ήταν διαθέσιμη για όλο το καστ πολύ εύκολα, ακόμα και για τους ανήλικους.

Σε συνέντευξή του στο NPR ο Ρομπ Λόου μίλησε για τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι χρειάζεται βοήθεια με τον εθισμό του. «Χωρίς καν να το γνωρίζω, έγινε απλά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου σε σημείο που... αποφάσισα ότι έπρεπε να πάω και να ζητήσω βοήθεια» εξήγησε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο περιοδικό People ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι μία σοβαρή υπόθεση στα τέλη της δεκαετίας του 1980 τον έκανε να επιλέξει να ακολουθήσει την νηφαλιότητα. Συγκεκριμένα, ήταν 1988 όταν ο Λόου έγινε πρωτοσέλιδο μετά την κυκλοφορία ενός sex tape, όπου ο ηθοποιός απεικονιζόταν να επιδίδεται σε σεξουαλική πράξη με μία ανήλικη κοπέλα, για την οποία τότε υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την ηλικία της την στιγμή της συνεύρεσης.

Μετά από αγωγή, που διευθετήθηκε με την οικογένεια της νεαρής κοπέλας, ο ηθοποιός κατάφερε τελικά να αποφύγει τις ποινικές διώξεις, σε ένα περιστατικό που έμελλε να γίνει καθοριστικό για την υπόλοιπη ζωή του και την απόφασή του να βάλει τέλος στην σχέση του με το αλκοόλ.

«Ένα από τα μεγάλα δώρα της ανάρρωσης είναι ότι αρχίζεις να ζεις την αυθεντική σου ζωή. Αρχίζεις να ζεις τις πραγματικές σου αξίες και να ζεις ως αυτός που πραγματικά είσαι», σημείωσε.

Μάλιστα περιέγραψε ένα τηλεφώνημα της μητέρας του κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Όπως διηγήθηκε, δίσταζε να απαντήσει στο τηλέφωνο, αφού ήταν πολύ μεθυσμένος και φοβόταν ότι η μητέρα του θα το καταλάβαινε. Αντί αυτού η μητέρα του τον ενημέρωσε ότι ο παππούς του ήταν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Ρομπ Λόου ανατριχιάζει με την εξομολόγησή του: «Και δεν το σήκωσα. Η σκέψη μου εκείνη τη στιγμή ήταν: "Πρέπει να πιω μισό μπουκάλι τεκίλα αυτή τη στιγμή για να κοιμηθώ, για να ξυπνήσω και να σηκώσω αυτό το τηλέφωνο"».