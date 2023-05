Ιρίνα Σάικ: Η σέξι εμφάνιση στις Κάννες με... εσώρουχα

Φεστιβάλ των Καννών: Η Ιρίνα Σάικ δεν έχει σταματήσει τις σέξι εμφανίσεις από τη στιγμή που πήγε στις Κάννες

Το διάσημο σούπερ μόντελ στην πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών διάλεξε μια δημιουργία του οίκου Μowalola με ροκ διάθεση, όπου το μοντέλο με τις εντυπωσιακές αναλογίες φόρεσε ένα κρουαζέ μαύρο δερμάτινο τοπ με κόκκινες λεπτομέρειες και μια χαμηλοκάβαλη μάξι φούστα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Όμως η 37χρονη δεν έμεινε εκεί. Στη νέα της εμφάνιση εμφανίστηκε απλά με τα εσώρουχά της. Φυσικά δεν ήταν τυχαία εσώρουχα αλλά της νέας σειράς Gucci. To εντυπωσιακό της look περιλάμβανε μαύρα εσώρουχα με ασημένιες λεπτομέρειες, ένα see through φόρεμα με κόψιμο κάτω από τα γόνατα και μαύρα πέδιλα. Την lingerie εμφάνιση συμπλήρωσε ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό και φυσικά τα cut eye γυαλιά της.

Η Ρωσίδα καλλονή έχει μονοπωλήσει για την ώρα τα φλας των φωτογράφων.