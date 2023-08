Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στην παραλία με κόκκινο μπικίνι - «Σάκη είσαι πολύ τυχερός άντρας»

Η πρώην παίκτρια του Survivor κατάφερε να βάλει... φωτιά στο Instagram.

H Μαριαλένα Ρουμελιώτη απολαμβάνει τον ήλιο της Ελλάδας, με την πρώην παίκτρια του Survivor να βάζει... φωτιά στα social media με το κόκκινο μπικίνι της.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram, η 28χρονη Survivor ποζάρει γονατιστή στην παραλία, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι, μοιράζοντας… εγκεφαλικά στον ανδρικό πληθυσμό που την ακολουθεί. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η αθλήτρια γράφει: «Meet me where the sky touches the sea».

Τα σχόλια ήταν δεκάδες ωστόσο ξεχώρισε ένα συγκεκριμένο το οποίο αναφερόταν στον σύντροφό της, Σάκη Κατσούλη, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Σάκη είσαι πολύ τυχερός»!

Δείτε την ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη: