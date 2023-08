Ελένη Φουρέιρα: Ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Μοναδικό είναι το φετινό καλοκαίρι για την Ελένη Φουρέιρα, καθώς είναι το πρώτο της ως μανούλα.

Η τραγουδίστρια κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της μωρό, που είναι καρπός του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, και λάμπει από ευτυχία.

Από την στιγμή που έφερε στον κόσμο τον γιο της, έχει αφοσιωθεί σε εκείνον ωστόσο δεν παραλείπει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μάλιστα, τον Μάιο ξεκίνησε την περιοδεία της «Reborn Tour», με διεθνείς σταθμούς όπως η Βαρκελώνη και Άμστερνταμ.

Αυτές τις μέρες, η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται στην Κρήτη, όπου θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 29 Αυγούστου μια live εμφάνιση. Μαζί της βρίσκεται φυσικά και ο 8 μηνών γιος της και η ίδια δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Στις φωτογραφίες, που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κρατά στην αγκαλιά της το μωρό μπροστά από μία πισίνα ενώ πίσω τους δύει ο ήλιος.

«In my favourite place with my favourite» («Στο αγαπημένο μου μέρος με τον αγαπημένο μου»), έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, που μέσα σε δύο ώρες συγκέντρωσε πάνω από 39 χιλιάδες likes.