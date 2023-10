Αποκαλύψεις από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Σε ηλικία 19 ετών έμεινα έγκυος από τον Τίμπερλεϊκ»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έμεινε έγκυος στο μωρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ σε ηλικία 19 ετών, αλλά έκανε έκτρωση επειδή ο σταρ «δεν ήταν έτοιμος να γίνει πατέρας» - αποκαλύπτουν τα νέα απομνημονεύματα της ποπ σταρ

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας κάνει μέσω της βιογραφίας της η πριγκίπισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Σύμφωνα με όσα εξιστορεί σε ηλικία μόλις 19 ετών έμεινε έγκυος από τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ το 2000 αλλά τελικά έκανε έκτρωση επειδή ο σταρ του N*Sync «δεν ήθελε να γίνει πατέρας».

Η τραγουδίστρια του Toxic που σήμερα είναι 42 ετών έβγαινε με τον συνομήλικο της Τίμπερλεϊκ, από το 1999-2002, και περιγράφει λεπτομερώς την απόφαση να τερματίσει την εγκυμοσύνη στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, The Woman In Me.

Γράφει σε ένα απόσπασμα που έλαβε το People: «Ήταν έκπληξη, αλλά για μένα δεν ήταν τραγωδία. Αγαπούσα τόσο πολύ τον Τζάστιν. Πάντα περίμενα να κάνουμε οικογένεια μαζί μια μέρα. Αυτό θα ήταν πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα».

Και πρόσθεσε: «Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε ένα μωρό στη ζωή μας, ότι ήμασταν πολύ νέοι. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος θα με μισήσει για αυτό, αλλά συμφώνησα να μην κάνω το μωρό. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Αν το είχα αφήσει μόνο σε μένα, δεν θα το έκανα ποτέ. Κι όμως ο Τζάστιν ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν ήθελε να γίνει πατέρας».

Η σταρ είπε ότι η έκτρωση ήταν «ένα από τα πιο οδυνηρά πράγματα που έχω βιώσει ποτέ στη ζωή μου» στα απομνημονεύματα - που θα κυκλοφορήσουν στις 24 Οκτωβρίου.