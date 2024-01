Μαντόνα: Άλλαξε χρόνο με τα έξι παιδιά της - Η τρυφερή ανάρτηση

Η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό της νέας χρονιάς στον λογαριασμό της στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων μερικών φωτογραφιών της οικογένειας να διασκεδάζει μαζί στον ήλιο

Το 2024 υποδέχθηκε η Μαντόνα μαζί με τα έξι παιδιά της, την 27χρονη Λούρδη, τον 23χρονο Ρόκο, τον 18χρονο Ντέιβιντ, τη 17χρονη Μέρσι και τα 11χρονα δίδυμα Στέλα και Εστέρ.

Η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε φωτογραφίες από τον εορτασμό της νέας χρονιάς στον λογαριασμό της στο Instagram, συμπεριλαμβανομένων μερικών φωτογραφιών της οικογένειας να διασκεδάζει μαζί στον ήλιο.

Σε μια φωτογραφία, η τραγουδίστρια και ο γιος της Ρόκο έχουν φόντο τη γαλάζια θάλασσα και σε μια άλλη, η Λούρδη ποζάρει σε μια selfie στο σκάφος.

Σε άλλη φωτογραφία, η Μαντόνα φορούσε έναν δερμάτινο κορσέ και μια τιάρα «Happy New Year», καθώς πόζαρε με καθένα από τα παιδιά της.

Ανάρτησε επίσης μια φωτογραφία με τη σχεδιάστρια μόδας Στέλα ΜακΚάρτνεϊ, η οποία εμφανίστηκε να γιορτάζει με την οικογένεια.

Στη λεζάντα, η Μαντόνα έγραψε: «Let Me Take You to a Place I know you want to Go- It's A Good Life..........Happy 2024!!!».