Τζένιφερ Άνιστον: Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που κατέκτησε το Χόλιγουντ γίνεται 55 ετών

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

11/02/2024 06:10

Η Γενοβέφα Ιωάννα Αναστασάκη ή αλλιώς Τζένιφερ Άνιστον έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 55 ετών. Το ημερολόγιο έγραφε 11 Φεβρουαρίου του 1969 όταν γεννήθηκε στο Λος Αντζελες ένα ξανθό κοριτσάκι με γαλάζια μάτια από πατέρα Έλληνα και μητέρα ιρλανδο-σκωτσέζικης καταγωγής.

Μεγάλωσε σε καλλιτεχνικό περιβάλλον, καθώς και οι δύο γονείς της ήταν ηθοποιοί, όπως και ο διάσημος νονός της Τέλι Σαβάλας. Έπειτα από λίγα χρόνια βρέθηκε να πρωταγωνιστεί στη μεγάλη σκηνή ενώ ο ρόλος που της χάρισε την παγκόσμια φήμη της ήταν αυτός της «Ρέιτσελ Γκριν» στα «Φιλαράκια» αλλά και ο πρώτος γάμος της με τον Μπραντ Πιτ.

Ο πατέρας της, Τζον Άνιστον (Γιάννης Αναστασάκης), έχει γεννηθεί στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά το 1933 και σε ηλικία δύο ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στις ΗΠΑ. Έγινε γνωστός από το ρόλο του στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Μέρες Αγάπης» («Days of our Lives»), ενώ η μητέρα της Νάνσι Ντόου (1936-2016) είχε μία σύντομη καριέρα ως ηθοποιός.

Όταν η δημοφιλής ηθοποιός ήταν σε ηλικία εννέα ετών οι γονείς της τράβηξαν χωριστούς δρόμους ενώ εκείνη μεγάλωσε με τη μητέρα της, με την οποία δεν διατηρούσε και τις καλύτερες των σχέσεων μέχρι τον θάνατό της.

Τα παιδικά χρόνια και το μεγάλο «μπαμ» στην καριέρα της

Η Τζένιφερ Άνιστον φοίτησε στο Λύκειο Παραστατικών Τεχνών (High School of the Performing Arts) της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας σε πειραματικούς θιάσους της Νέας Υόρκης και από το 1989 άρχισε να εμφανίζεται με μικρούς ρόλους στην τηλεόραση. Το 1993 έκανε το ντεμπούτο της και στον κινηματογράφο στην ταινία τρόμου «Το Ξωτικό» («Leprechaun»), που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη.

Το μεγάλο «μπάμ» στην καριέρα της έγινε όταν πήρε τον ρόλο της σερβιτόρας Ρέιτσελ Γκριν στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια». Η σειρά, με επίκεντρο έξι φίλους στη Νέα Υόρκη, έκανε πρεμιέρα το 1994 και η αγάπη του κόσμου για την συγκεκριμένη παρέα ήταν μεγάλη.

Η σχέση της Ρέιτσελ με τον Ρος Γκέλερ έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της σειράς. Για την ερμηνεία της, βραβεύτηκε με Έμμυ (2002) και Χρυσή Σφαίρα (2003).

Η Ελληνίδα ηθοποιός κατάφερε και έγινε μία από τις πιο ακριβοπληρωμένες ηθοποιούς της τηλεόρασης, κερδίζοντας 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε επεισόδιο μέχρι το τέλος της σειράς το 2004. Η δημοφιλία της σειράς, η οποία συνέχισε να αυξάνεται και μετά την ολοκλήρωσή της, οδήγησε σε φήμες για συνέχισή της ή τη δημιουργία κινηματογραφικής ταινίας. Αν και κανένα από τα δύο δεν συνέβη, το 2021 η Άνιστον και τα άλλα μέλη του καστ εμφανίστηκαν στην ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Friends: The Reunion», στην οποία θυμήθηκαν χαρακτηριστικές στιγμές από την εποχή της σειράς.

Η συμμετοχή της στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη

Παράλληλα με τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, η Άνιστον, συνέχισε να εμφανίζεται σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους, συχνά υποδυόμενη το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Πρωταγωνίστησε σε μία σειρά από ρομαντικές κωμωδίες, προτού υποδυθεί και πάλι μια σερβιτόρα στη μαύρη κωμωδία «Στην τρέλα του γραφείου» («Office Space», 1999).

Το 2002 κέρδισε την αποδοχή των κριτικών για τον ρόλο μιας βαριεστημένης πωλήτριας που έχει σχέση με ένα νεότερο συνάδελφό της στη δραματική κωμωδία του Μιγκέλ Αρτέτα «Σαν καλό κορίτσι» («The Good Girl»). Το 2003 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ στην κωμωδία «Θεός για μια βδομάδα» («Bruce Almighty») και δύο χρόνια αργότερα στο θρίλερ «Εκτός Τροχιάς» («Derailed»).

Οι ταινίες που συμμετείχε στη συνέχεια ήταν οι: «Το Χαλάσαμε» («The Break-Up», 2006), «Μάρλεϊ, ένας μεγάλος μπελάς» («Marley & Me», 2008), «Αφεντικό για σκότωμα» («Horrible Bosses», 2011) και «Αφεντικό για σκότωμα 2» («Horrible Bosses 2», 2014), στις οποίες υποδύθηκε μια τρελαμένη για σεξ οδοντίατρο.

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ρομαντικές κωμωδίες «Απλώς δεν σε γουστάρει» («He’s Just Not That into You», 2009), «Επικηρύσσοντας την πρώην» («The Bounty Hunter» (2010), «Δωρητής Σπέρματος» («The Switch», 2010), «Σύζυγος για ενοικίαση» («Just Go with It», 2011) και «Από γιάπηδες… χίπηδες» («Wanderlust» (2012), «Οικογένεια Μίλερ» («We're the Millers», 2013), «Life of Crime» (2013), «Cake» (2014), «Μπερδέματα στο Μπρόντγουέι» («She’s Funny That Way», 2014), «Γιορτή της Μητέρας» («Mother’s Day», 2016).

Αργότερα πρωταγωνίστησε ως πρώην βασίλισσα της ομορφιάς, η έφηβη κόρη της οποίας συμμετέχει σε καλλιστεία στην ταινία του Netflix «Όνειρα σε ψηλοτάκουνες γόβες» «Dumplin'», 2018) και τον επόμενο χρόνο συμπρωταγωνίστησε με τον Άνταμ Σάντλερ στην κωμωδία «Πρόσκληση σε φόνο» («Murder Mystery», 2019), στην οποία υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που μπλέκει στη δολοφονία ενός δισεκατομμυριούχου.

Η Άνιστον έχει σκηνοθετήσει τα πέντε επεισόδια της τηλεταινίας «Five» (2011), η οποία επικεντρώνεται σε γυναίκες που ζουν με καρκίνο του μαστού.

Η Τζένιφερ Άνιστον εκτιμά τα μικρά πράγματα στη ζωή της

Η ηθοποιός σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό Vital Proteins είχε αναφερθεί στην προσωπική της ζωή.

«Είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Μακάρι να μπορούσα να παγώσω τον χρόνο εκείνη την μαγική στιγμή», λέει, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι κάνει πολύ διαλογισμό.

«Κάνω διαλογισμό καθημερινά, κάθομαι ήσυχα και γράφω. Μου είναι αρκετό. Και οποιαδήποτε άσκηση γιόγκα είναι ο διαλογισμός μου. Έχω πίστη στην ανθρωπότητα, παρόλο που υπάρχουν τόσα πολλά που μας αποθαρρύνουν- εγώ πιστεύω», λέει.

Σε ερώτηση πώς περιγράφει τώρα τη ζωή της, η Τζένιφερ Άνιστον αναφέρει την δουλειά και τους φίλους της, αλλά και τα αγαπημένα της σκυλιά Clyde, Sophie και Lord Chesterfield.

«Είμαι σε πολύ ήρεμη φάση. Έχω μια δουλειά που αγαπώ, ανθρώπους στη ζωή μου που είναι τα πάντα για μένα και όμορφα σκυλιά. Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος άνθρωπος», απαντά.

«Το κλειδί είναι η αυτεπίγνωση. Έχω μάθει πραγματικά πολλά από την ψυχοθεραπεία. Ούσα δημόσιο πρόσωπο, υπάρχουν πολλά καταπληκτικά πράγματα σε όλο αυτό αλλά και πολλές δυσκολίες».

Όπως εξηγεί, θα ήθελε να την θυμούνται πρωτίστως και κυρίως επειδή έκανε τους γύρω της να γελάνε. «Έχω καλή καρδιά και είμαι καταπληκτική φίλη. Με οδηγεί η αγάπη», καταλήγει.

O σταθμός στην καριέρα της

Η Άνιστον έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1990 ως Ρέιτσελ Γκριν στη δημοφιλή κωμική σειρά του NBC «Friends». Η σειρά κυκλοφόρησε για 10 σεζόν, από το 1994 έως το 2004, και έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο, που αγαπήθηκε από το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η ερμηνεία της Άνιστον ως συνειδητοποιημένη ως προς τη μόδα και ρομαντική Ρέιτσελ, έτυχε ευρείας αποδοχής και γρήγορα έγινε μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.

Η προσωπική της ζωή

Ένας από τους χωρισμούς που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία, ήταν αυτός της Τζένιφερ Άνιστον με τον Μπραντ Πιτ.

Μέχρι και σήμερα οι δύο ηθοποιοί δέχονται ερωτήσεις για την σχέση που διατηρούσαν στο παρελθόν. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι σήμερα, είναι το πόσα χρόνια έκανε η Τζένιφερ να το ξεπεράσει, με το νούμερο να προκαλεί εντύπωση.





Παλιές ευτυχισμένες στιγμές για Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον AP



Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της στο ένθετο περιοδικό της εφημερίδας The Wall Street Journal, πέρασαν 12 χρόνια μετά από αυτό το διαζύγιο, μέχρι τη σχέση της με τον Justin Theroux και ο λόγος, είναι βαθύς: «Πάντα ήταν λίγο δύσκολο για μένα στις σχέσεις, γιατί πραγματικά ήμουν κάπως μόνη. Δεν μου άρεσε η ιδέα να θυσιάσω αυτό που ήμουν ή αυτό που χρειαζόμουν, δεν ήξερα πραγματικά πώς να το κάνω αυτό. Ήταν πιο εύκολο να είμαι απλά σόλο. Δεν είχα καμία εκπαίδευση σε αυτό το πάρε – δώσε».

Η Τζένιφερ Άνιστον είχε μιλήσει για το πόσο επηρεάστηκε και από την ασταθή προσωπική ζωή των γονιών της και τις συνεχείς τους κόντρες, θεωρώντας πως δεν είχε ερεθίσματα για το πώς θα πρέπει να είναι εκείνη στη δική της ζωή και αυτό είναι από τις αιτίες που μέχρι και σήμερα, δεν έχει έρθει το happy end για εκείνη.

Μετά τον χωρισμό ήρθε νέα σχέση στη ζωή της Τζένιφερ Άνιστον η οποία γνωρίστηκε με τον Τζάστιν Θερού το 2007 στα γυρίσματα της ταινίας «Tropic Thunder», αλλά ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2011.

Αφού έβγαιναν για αρκετά χρόνια, η Άνιστον και ο Θερού αρραβωνιάστηκαν το 2012 και ο γάμος τους ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στο Χόλιγουντ. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στο κτήμα τους στο Bel-Air το 2015, περιτριγυρισμένο από στενούς φίλους και συγγενείς.





Τζάστιν Θερού και Τζένιφερ Άνιστον AP

Ο γάμος τους δεν κράτησε για πολύ καθώς τον Φεβρουάριο του 2018, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους μετά από δυόμισι χρόνια γάμου. Η είδηση προκάλεσε για ακόμη μία φορά δυσάρεστη έκπληξη για τους φαν της ηθοποιού, οι οποίοι είχαν αγαπήσει το ζευγάρι και ήλπιζαν σε έναν μακροχρόνιο γάμο.

Στον απόηχο του χωρισμού τους, η Άνιστον και ο Θερού μίλησαν και οι δύο για τους λόγους που τράβηξαν χωριστούς δρόμους, ξεκαθαρίζοντας ότι επρόκειτο για κοινή απόφαση και ότι αποφάσισαν να τερματίσουν το γάμο τους με φιλικούς όρους. Η Άνιστον δήλωσε ότι «είμαστε δύο καλύτεροι φίλοι που αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας ως ζευγάρι, αλλά ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πολύτιμη φιλία μας».

Το φιλανθρωπικό έργο

Η Τζένιφερ Άνιστον εδώ και αρκετά χρόνια κάνει δεκάδες φιλανθρωπικές προσπάθειες. Η ηθοποιός έχει ασχοληθεί με διάφορους οργανισμούς και σκοπούς και έχει αφιερώσει τον εαυτό της στην ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση χρημάτων για σημαντικά θέματα.

Η Άνιστον έχει ασχοληθεί με τους «Φίλους του El Faro», μια οργάνωση που παρέχει φαγητό και υποστήριξη σε μη προνομιούχα παιδιά στο Λος Άντζελες. Μέσω της συμμετοχής της σε αυτόν τον οργανισμό, η Άνιστον μπόρεσε να βοηθήσει στην παροχή γευμάτων σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, ενώ έχει καταφέρει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το θέμα της παιδικής πείνας και να ενθαρρύνει κι άλλους να συμμετάσχουν.

Η ηθοποιός είναι επίσης ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των ζώων και έχει εμπλακεί σε διάφορες οργανώσεις που εργάζονται για την προστασία της ευημερίας των ζώων. Είναι μακροχρόνια υποστηρίκτρια της «Συμμαχίας Αδέσποτων Γάτων», η οποία παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε αδέσποτες γάτες στο Λος Άντζελες, και έχει επίσης εμπλακεί με τη «Humane Society of the United States», η οποία εργάζεται για την προστασία των ζώων από τη σκληρότητα και την κακοποίηση.

Πέρα από τις φιλανθρωπικές της προσπάθειες, η Άνιστον έχει συγκεντρώσει χρήματα για διάφορους άλλους σημαντικούς σκοπούς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία των γυναικών, η καταπολέμηση καταστροφών, ενώ έχει εργαστεί και στο «Stand Up to Cancer», που συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα για τον καρκίνο.

Διαβάστε επίσης

Τζένιφερ Άνιστον και Ντέιβιντ Σουίμερ - Reunion για τα δύο «Φιλαράκια»: «Έχουμε γνωριστεί;»

Τζένιφερ Άνιστον: Μίλησε στα ελληνικά στο κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards (vid)

«Τα Φιλαράκια»: Στο «σφυρί» πρωτότυπα σενάρια που βρέθηκαν σε ξεχασμένο συρτάρι - Πόσο θα «πιάσουν»