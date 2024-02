Το τερμάτισε ο Κάνιε Γουέστ: Επιβεβαίωσε ότι η σύντροφός του, του έκανε στοματικό έρωτα δημοσίως

Σάλο εξακολουθεί να προκαλεί ο Κάνιε Γουέστ με τη Μπιάνκα Σένσορι - Τι αποκαλύπτει σε νέο του τραγούδι

Συνεχίζει να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας ο Κάνιε Γουέστ μαζί με τη φερόμενη ως σύζυγό του, Μπιάνκα Σένσορι.

Μετά το σκάνδαλο στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι και τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να κάνουν έχουν ερωτικές περιπτύξεις σε μια γόνδολα ο ράπερ επιβεβαίωσε το περιστατικό με ένα τραγούδι του.

Το Σάββατο, ο 46χρονος ράπερ και πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με το όνομα F** Sumn από το άλμπουμ του Vultures 1 στο οποίο λέει: Shawty wanna f*** on something? / F*** on me / Suck on me, publicly.'

Ο Γουέστ, γνωστός επίσης ως Ye ή Yeezy με τους παραπάνω στοίχους επιβεβαιώνει στην ουσία αυτό που όλοι ήξεραν και είχε προκαλέσει σκάνδαλο στην Ιταλία!

Συγκεκριμένα, με βάση φωτογραφίες και βίντεο που γρήγορα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, πολλά άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και ταμπλόιντς υποστήριξαν το γεγονός ότι η Μπιάνκα Σένσορι πραγματοποιούσε στοματικό έρωτα στον σύζυγό της.

Σε μια φωτογραφία όπου δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο ο ράπερ φαίνεται να κάθεται με την πλάτη του στην κάμερα, ενώ η Σένσορι φαίνεται να βρίσκεται καθιστή ή γονατιστή μπροστά του χωρίς όμως να φαίνεται τίποτα, παρά μόνο το χέρι της.

Σε μια άλλη φωτογραφία από το πλάι του θαλάσσιου ταξί, ο Γουέστ είναι και πάλι καθιστός ενώ η Σένσορι είναι γονατιστή μπροστά του και εκείνος της κρατά το κεφάλι.