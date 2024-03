Σωτήρης Κοντιζάς: Είπα στον πατέρα μου «δεν μου αρέσουν οι Ιαπωνέζες γιατί μου θυμίζουν τη μαμά»

O Σωτήρης Κοντιζάς σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα τρία παιδιά του.

O Σωτήρης Κοντιζάς σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα τρία παιδιά του. Ο σεφ και κριτής του MasterChef μιλά για τα ονόματα που έχει δώσει στα παιδιά του, τη σημασία πίσω από το καθένα αλλά και την επική στιχομυθία με τον πατέρα του.

«Η μικρή, το Ιαπωνικό της όνομα είναι Ιζούμι. Είναι clarity of water, το διάλεξε η μητέρα μου αυτό το όνομα. Ο Κέντζι είναι the second of health one και η Αριάνα Τσιχίρο που είναι το όνομά της εμπνευσμένο από το Spirit in the way», είπε σε εκπομπή στο Cosmote TV.

«Μου έκανε εντύπωση γιατί μου λέει ο πατέρας μου “Εμένα η μητέρα σου μου άρεσε γιατί ήταν Ιαπωνέζα. Εσένα τι σου αρέσουν;”. Και του λέω “Σίγουρα όχι οι Ιαπωνέζες γιατί μου θυμίζουν τη μητέρα μου».

«Το Φουτζίτσου δεν το βάζω στην κατηγορία του ρατσισμού αλλά στην κατηγορία ότι η παιδική ηλικία είναι σκληρή. Το οτιδήποτε διαφέρει θα το βάλει σε μεγεθυντικό φακό και θα στο κοπανάει μέχρι να πας στο Πανεπιστήμιο. Το διαφορετικό μπορεί να το υποστηρίξει και να γίνει εφόδιο, όπλο. Ήταν στο κομμάτι της διαφορετικότητας όπως ο άλλος είχε μεγάλα αυτιά ή που είχε τσίμπλες. Δεν το ένιωσα δηλαδή ως ρατσισμό. Αν στις μέρες μας είναι καλύτερα τα πράγματα; Νομίζω ότι είναι καλύτερα ναι».