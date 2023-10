Άννα Βίσση και Έλενα Παπαρίζου ξεσήκωσαν το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες από τη Eurovision

Μια μεγάλη συναυλία για τα 50 χρόνια Άννα Βίσση πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα της Κύπρου τη γενέτειρα της τραγουδίστριας.

Το «παρών» έδωσαν εκεί μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Μπάμπης Στόκας, η Καίτη Γαρμπή, η Πάολα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αλλά και η μοναδική Έλενα Παπαρίζου.

Το No1 έβαλε φωτιά στη σκηνή μαζί με την Άννα Βίσση τραγουδώντας παλιές επιτυχίες τους. Η καλύτερη στιγμή φυσικά ήταν όταν ερμήνευσαν το Everything αλλά και το My Number One θυμίζοντας χρυσέ εποχές από τη Eurovision.

Οι Ελληνίδες τραγουδίστριες χάρισαν απίστευτες στιγμές και ταξίδεψαν το κοινό πίσω στον χρόνο διασκεδάζοντας το μοναδικά.