«Happy Birthday ΕΛΛΑΣ» : 200 χρόνια εθνικής...Ασυναρτησίας!

Ο Γιάννης Ζουγανέλης υποδέχεται την καλλιτεχνικά ακούραστη Ζωζώ Σαπουντζάκη σε μια πρωτότυπη, ζωντανή, μουσική παράσταση για το θέατρο "Αθηνά", μαζί με μια δυνατή ομάδα! Τίτλος της "Happy Birthday ΕΛΛΑΣ". Πρόκειται για μια μουσική παράσταση με εορταστικό χαρακτήρα για την επέτειο των 200 χρόνων της εθνικής μας ...Ασυναρτησίας!

Η πραγματική ταυτότητα του 'Έλληνα δοσμένη μέσα από γέλιο, μουσική, χορό, τραγούδι αλλά και... βαθιά ψυχή. Με ήρωες, τους «Ελληναράδες» διακοσίων ολόκληρων ετών, αποκαΐδια μιας εικονικής πραγματικότητας.

Πρωταγωνιστούν : Άβα Γαλανοπούλου, Γιώργος Χατζής, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Ερμόλαος Ματθαίου, Βασίλης Γιακουμάρος, Τάνια Ρόκκα, Γιώργος Μπούμπας και η Σοφία Κουρτίδου.

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro-athina/happy-birthday-ellas/

και στο ταμείο του θεάτρου: Τηλέφωνο κρατήσεων: 2108237330

ΘEΑΤΡΟ ΑΘΗΝά

Πατησίων και Δεριγνύ 10, Κυψέλη



