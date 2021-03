Θρήνος: Πέθανε γνωστός ηθοποιός

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Τον θάνατο του ηθοποιού Χένρι Ντάροου ανακοίνωσε ο ατζέντης του με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook.

«Ξεκουράσου φίλε μου. Θα μας λείψεις» έγραψε για τον Ντάροου ο ατζέντης του.

Ο Ντάροου, ο οποίος πέθανε την περασμένη Κυριακή, έγινε γνωστός για το ρόλο του ως Μανολίτο Μοντόγια στο γουέστερν με τίτλο The High Chaparral στο τέλος της δεκαετίας του ’60.

Ο Χένρι Ντάροου υποδύθηκε και τον αστυνομικό στην πρώτη σεζόν της σειράς Harry O του ABC στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

Ανάμεσα στους ρόλους τους που υποδύθηκε ήταν, επίσης, και αυτός του θρυλικού Ζορό στον οποίο χάρισε και τη φωνή του στη σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο The New Adventures of Zorro.

Στη δεκαετία του ’80 πρωταγωνίστησε και στην σαπουνόπερα Santa Barbara που μεταδόθηκε και στην Ελλάδα κατακτώντας και ένα βραβείο Emmy το 1990 για τον ρόλο του ως Rafael Castillo.

Ο Χένρι Ντάροου γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά όταν ήταν έφηβος μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κολλέγιο μετακόμισε στην Καλιφόρνια, σε περιοχή κοντά στο Χόλιγουντ, όπου και είχε την πρώτη του επαφή με την υποκριτική στο Pasadena Playhouse.

