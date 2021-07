Queen: Το απίστευτο ποσό που εισπράτουν ημερησίως για την ταινία «Bohemian Rhapsody»

Η ταινία «Bohemian Rhapsody» έχει αποδειχθεί χρυσωρυχείο για το συγκρότημα των Queen.

Οι Queen φέρονται να κερδίζουν 100.000 αγγλικές λίρες την ημέρα από την ταινία για τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι, «Bohemian Rhapsody».

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2018 και δίχασε θαυμαστές και κριτικούς ακολουθεί το ταξίδι του εκλιπόντος αρχηγού του συγκροτήματος της ροκ, από τα παιδικά του χρόνια έως τη δημιουργία των Queen και αργότερα τη σόλο καριέρα του.

Η βιογραφική ταινία «Bohemian Rhapsody» κατέγραψε κέρδη 654 εκατ. αγγλικών λιρών και σύμφωνα με νέους υπολογισμούς των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών της Αγγλίας, οι Queen, οι Μπράιαν Μέι, Ρότζερ Τέιλορ και Τζον Ντίκον και το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Μέρκιουρι αποκομίζουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της κύριας εταιρεία τους, Queen Productions ο κύκλος εργασιών ήταν 42 εκατ. αγγλικές λίρες σε ένα έτος και τα κέρδη προ φόρων 19,17 εκατ. αγγλικές λίρες.

Καταβλήθηκε μέρισμα 20,17 εκατ. αγγλικών λιρών και διανεμήθηκε μεταξύ των επιζώντων μελών του γκρουπ και του ιδρύματος Φρέντι Μέρκιουρι στις 30 Σεπτεμβρίου του 2020.

Πέρσι ο Μπράιαν Μέι συζήτησε το ενδεχόμενο ενός σίκουελ της ταινίας «Bohemian Rhapsody» λέγοντας ότι οι δημιουργοί και ο ίδιος δεν θεωρούν ότι υπάρχει ακόμη ένα φιλμ, παρ' ότι εξέτασαν την πιθανότητα σοβαρά.

Η ταινία δημιούργησε επιπλέον έσοδα από το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες streaming με μεγάλο αριθμό νέων θαυμαστών να αγοράζει επίσης τη μουσική του συγκροτήματος.

Η Queen productions ιδρύθηκε το 1975 και περιλαμβάνει εννέα επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων τις Queen Touring, Queen Films, Queen Theatrical Productions και We Will Rock You.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



