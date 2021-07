Μάθαμε ποιος θα παίξει τον Αλ Πατσίνο στη σειρά για τον «Νονό»

O 21χρονος ηθοποιό συμμετείχε σε σειρά του Netflix.

Πριν από 10 ημέρες περίπου το The Offer, η νέα μίνι σειρά του Paramount+ που εστιάζει στα παρασκήνια της ταινίας Ο Νονός, είχε αποκαλύψει τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Μάρλον Μπράντο.

Πρόκειται για τον Τζάστιν Τσέιμπερς, ευρύτερα γνωστό από τον ρόλο του «Άλεξ Καρέβ» στο Grey’s Anatomy.

Τώρα, το Deadline με δημοσίευμά του αποκαλύπτει τον ηθοποιό που θα παίξει τον Αλ Πατσίνο! Ο λόγος για τον 21χρονο ηθοποιό Άντονι Ιππολίτο (Anthony Ippolito) o οποίος συμμετείχε στο νεανικό δράμα του Netflix, Grand Army. Επίσης έχει παίξει στις ταινίες: Pixels, The English Teacher, You Have the Right to Remain Violent και Bella.





Αnthony Ιppolito

The Offer

Η νέα σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και εστιάζει στα γυρίσματα της ταινίας του 1972 του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Ο Νονός.



Συγκεκριμένα, θα διηγηθεί την ιστορία από την πλευρά του παραγωγού Αλ Ράντι, καθώς δημιουργούσε μια από τις εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.



Εκτός από τον Τσέιμπερ που θα ενσαρκώσει τον Μπράντο ως Βίτο Κορλεόνε, ο Μάιλς Τέλερ θα υποδυθεί τον Ράντι, ενώ ο Νταν Φόγκλερ θα παίξει τον Φράνσις Φορντ Κόπολα.



Τη σειρά The Offer υπογράφουν οι Νίκι Τοσκάνο και Μάικλ Τόλκιν.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία της πρεμιέρας.



