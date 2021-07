Δείτε τις ταινίες που θα συμμετέχουν στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί από τη Ρώμη το line up των ταινιών που θα διεκδικήσουν τον Χρύσο Λέοντα, αλλά και εκείνες που θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία και θα βρίσκονται εκτός διαγωνιστικού τμήματος.

Ρίχνοντας κανείς μια ματιά στη λίστα των ταινιών, θα διαπιστώσει ότι μιλάμε για μερικές από τις πιο πολυαναμενόμενες και ενδιαφέρουσες ταινίες της χρονιάς.

Όπως έχει γίνει γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, τη φετινή διοργάνωση θα ανοίξει ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ με την ταινία Madres Paralelas και την «μούσα» του, Πενέλοπε Κρουζ, για ακόμα μια φορά να ηγείται του καστ.



Στο διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν ακόμα οι ταινίες The Hand of God του Πάολο Σορεντίνο, Spencer με την Κρίστεν Στιούαρτ στον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, The Lost Daughter της Μάγκι Τζίλενχαλ που έχει κάνει γυρίσματα στην Ελλάδα, όπως και το Last Night In Soho του Έντγκαρ Ράιτ που αποτελούν highlights της φετινής διοργάνωσης.

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας θα κάνουν επίσης οι πολυαναμενόμενες ταινίες Dune του Ντενί Βιλνέβ και The Last Duel του Ρίντλεϊ Σκοτ.



Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ώρες, μέλος της κριτικής επιτροπής, θα είναι η πολυβραβευμένη Κινέζα σκηνοθέτρια του Nomadland, Κλόι Ζάο η οποία δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της επιτροπής και σκηνοθέτη της ταινίας Παράσιτα, Μπονγκ Τζουν-χο.

Τέλος, θυμίζουμε ότι στη φετινή διοργάνωση η Τζέιμι Λι Κέρτις θα λάβει τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας της.

Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί 1-11 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε το line up του Φεστιβάλ Βενετίας

Διαγωνιστικό Τμήμα



Madres Paralelas, Pedro Almodovar

Mona Lisa And The Blood Moon, Ana Lily Amirpour

Un Autre Monde, Stéphane Brizé

The Power Of The Dog, Jane Campion

America Latina, Damiano D’Innocenzo, Fabio D’Innocenzo

L’Evénement, Audrey Diwan

Competencia Oficial, Gaston Duprat, Mariano Cohn

Il Buco, Michelangelo Frammartino

Sundown, Michel Franco

Illusions Perdues, Xavier Giannoli

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Spencer, Pablo Larrain

Freaks Out, Gabriele Mainetti

Qui Rido Io, Mario Martone

On The Job: The Missing 8, Erik Matti

Leave No Traces, Jan P Matuszynski

Captain Volkonogov Escaped, Natasha Merkulova, Aleksey Chupov

The Card Counter, Paul Schrader

The Hand Of God, Paolo Sorrentino

La Caja, Lorenzo Vigas

Reflection, Valentyn Vasyanovych



Εκτός Διαγωνιστικού - Μυθοπλασία



Il Bambino Nascosto, Roberto Ando

Les Choses Humaines, Yvan Attal

Ariaferma, Leonardo Di Costanzo

Halloween Kills, David Gordon Green

La Scuola Cattolica, Stefano Mordini

Old Henry, Potsy Ponciroli

The Last Duel, Ridley Scott

Dune, Denis Villeneuve

Last Night In Soho, Edgar Wright



Εκτός Διαγωνιστικού - Ντοκιμαντέρ



Life Of Crime 1984-2020, Jon Alpert

Tranchées, Loup Bureau

Viaggio Nel Crepuscolo, Augusto Contento

Republic Of Silence, Diana El Jeiroudi

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, Daniel Geller, Dayna Goldfine

Deandré#Deandré Storio Di Un Impiegato, Roberta Lena

Django & Django, Luca Rea

Ezio Bosso. Le Cose Che Restano, Giorgio Verdelli



Εκτός Διαγωνιστικού - Ειδικές Προβολές



Le 7 Giornate Di Bergamo, Simona Ventura

La Biennale Di Venezia: Il Cinema Al Tempo Del Covid, Andrea Segre



Ορίζοντες



Les Promesses, Thomas Kruithof

Atlantide, Yuri Ancarani

Miracle, Bogdan George Apetri

Pilgrims, Laurynas Bareisa

Il Paradiso Del Pavone, Laura Bispuri

The Falls, Chung Mong-Hong

El Hoyo En La Cerca, Joaquin Del Paso

Amira, Mohamed Diab

A Plein Temps, Eric Gravel

107 Mothers, Peter Kerekes

Vera Dreams Of The Sea, Kaltrina Krasniqi

White Building, Kavich Neang

Anatomy Of Time, Jakrawal Nilthamrong

El Otro Tom, Rodrigo Pla, Laura Santullo

El Gran Movimento, Kiro Russo

Once Upon A Time In Calcutta, Aditya Vikram Sengupta

Rhino, Oleg Sentsov

True Things, Harry Wootliff

Inu-Oh, Yuasa Masaaki



