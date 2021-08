Στα σκαριά το κινηματογραφικό prequel του «Hunger Games»: Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Η ταινία The Ballad of Songbirds and Snakes αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του 2023 ή τις αρχές του 2024.

Ευχάριστα τα νέα για τους φίλους της σειράς ταινιών Hunger Games (Αγώνες Πείνας), καθώς υπάρχουν νεότερα για την κινηματογραφική μεταφορά του prequel The Ballad of Songbirds and Snakes (Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών) της Σούζαν Κόλινς.

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της Lionsgate, Τζο Ντρέικ, τα γυρίσματα της ταινίας πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο μισό του 2022. Στη σκηνοθετική καρέκλα θα κάτσει ο Φράνσις Λόρενς, σκηνοθέτης των τριών τελευταίων φιλμ του franchise, ενώ στη διασκευή του σεναρίου θα βρίσκεται ο Μάικλ Άρντ έχοντας την πολύτιμη συμβολή της συγγραφέως.

Η ταινία βρίσκεται στο στάδιο του pre-production το οποίο «πηγαίνει εξαιρετικά καλά», σύμφωνα με τον Ντρέικ, ο οποίος πρόσθεσε ακόμα ότι η κυκλοφορία της ταινίας προγραμματίζεται για το τέλος του 2023 ή τις αρχές του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο The Ballad of Songbirds and Snakes κυκλοφόρησε πέρσι και χρονικά τοποθετείται 64 χρόνια πριν τα γεγονότα της τριλογίας, κατά την διάρκεια των δέκατων «Αγώνων πείνας» με πρωταγωνιστή τον νεαρό, ακόμα, Κοριολανός Σνόου. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στη χώρα μας από τις εκδόσεις Ψυχογιός.





Το βιβλίο Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών κυκλοφορεί ήδη στη χώρα μας.



Όπως διαβάζουμε στη σύνοψη του βιβλίου:

«Είναι το πρωινό του θερισμού, κατά το οποίο γίνεται η επιλογή των φόρων και ουσιαστικά ξεκινούν οι δέκατοι Αγώνες Πείνας. Στην Κάπιτολ, ο δεκαοχτάχρονος Κοριολανός Σνόου προετοιμάζεται για τη μία και μοναδική του ευκαιρία να εξασφαλίσει δόξα ως μέντορας στους Αγώνες. Ο άλλοτε πανίσχυρος οίκος των Σνόου έχει ξεπέσει και η μοίρα του κρέμεται από τη μικρή πιθανότητα να καταφέρει ο Κοριολανός να αποδειχτεί πιο γοητευτικός, πιο έξυπνος και πιο πανούργος από τους συμμαθητές του ώστε να νικήσει ο δικός του φόρος.

Οι πιθανότητες είναι εναντίον του, καθώς του αναθέτουν το κορίτσι φόρο από την Περιοχή 12, την πιο ασήμαντη από όλες. Οι μοίρες τους τώρα διαπλέκονται – κάθε επιλογή που θα κάνει ο Κοριολανός θα μπορούσε να οδηγήσει στη νίκη ή την αποτυχία, στον θρίαμβο ή στην καταστροφή. Μέσα στην αρένα, θα είναι ένας αγώνας μέχρι θανάτου. Έξω από την αρένα, ο Κοριολανός αρχίζει να τρέφει συναισθήματα για τον καταδικασμένο του φόρο… και πρέπει να ζυγίσει την ανάγκη του να ακολουθήσει τους κανόνες ενάντια στην επιθυμία του να επιβιώσει με κάθε τρόπο».

Θυμίζουμε ότι το κινηματογραφικό franchise αποτελείται από τέσσερις ταινίες: The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay-Part 1, Mockingjay-Part 2. Η πρώτη ταινία εκτόξευσε τη φήμη της Τζένιφερ Λόρενς σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ παράλληλα, οι ταινίες άγγιξαν συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.



