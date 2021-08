Iron Maiden: Ο Μπρους Ντίκινσον ήταν με πατερίτσες στην ηχογράφηση του νέου άλμπουμ

To τελευταίο άλμπουμ των Iron Maiden κυκλοφόρησε πριν έξι χρόνια

Ο frontman των Iron Maiden δηλώνει ότι το επερχόμενο άλμπουμ τους θα είναι καλύτερο από το Book of Souls.

Οι Iron Maiden δημοσίευσαν ένα σύντομο βίντεο στο οποίο μιλούν για τη δημιουργία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο Senjutsu.

Θυμίζουμε ότι στα μέσα Ιουλίου, το θρυλικό συγκρότημα έδωσε επιτέλους στην κυκλοφορία το πρώτο δείγμα καινούριας δουλειάς, έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια, ενθουσιάζοντας τους φαν τους ανά τον κόσμο. Πρόκειται για το νέο κομμάτι με τίτλο The Writing On The Wall.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσαν οι Maiden, εμφανίζεται ο μπασίστας Στιβ Χάρις, ο frontman της μπάντας, Μπρους Ντίκινσον και ο παραγωγός Κέβιν Σίρλεϊ. Οι τρεις τους μιλάνε από το στούντιο στο Παρίσι εκεί όπου η μπάντα ηχογράφησε και το The Book of Souls του 2015.

«Νομίζω ότι είναι καλύτερο άλμπουμ από το Book of Souls. Πραγματικά το πιστεύω. Δεν το έχω ακούσει ακόμα από την αρχή, γιατί είμαστε στα μισά της διαδικασίας» λέει ο Ντίκινσον και προσθέτει ότι ο νέος δίσκος περιέχει ορισμένες εκπλήξεις. «Έχουμε μέσα ένα-δύο τραγούδια που θα κάνουν τον κόσμο να αναρωτηθεί αν αυτό είναι Iron Maiden», εξηγεί.



Όπως αποκάλυψε ακόμα,όταν ηχογραφούσε το νέο άλμπουμ ήταν με πατερίτσες. Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο Kerrang! ο Ντίκινσον είχε αναφέρει πως είχε έναν τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα και για λίγο καιρό έπρεπε να χρησιμοποιεί με τις πατερίτσες.



