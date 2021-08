Πέθανε η γνωστή ηθοποιός του «Sherlock» Ούνα Σταμπς

Η Ούνα Σταμπς έπαιξε τη σπιτονοικυρά του Σέρλοκ Χολμς στη σειρά του BBC.

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 84 ετών στο Εδιμβούργο άφησε η ηθοποιός Ούνα Σταμπς. Το θάνατο της επιβεβαίωσαν με ανακοίνωσή τους οι γιοι της ηθοποιού: «Η μαμά έφυγε γαλήνια έχοντας την οικογένειά της στο πλάι της, στο Εδιμβούργο».

Η Βρετανίδα ξεκίνησε την καριέρα της στα 16 της ως χορεύτρια, ενώ ως ηθοποιός συμμετείχε σε μερικές από τις πιο δημοφιλές και σειρές της βρετανικής τηλεόρασης.

Η φήμη της εκτοξεύτηκε το 1963 μετά τη συμμετοχή της στην ταινία Summer Holiday με τον Κλιφ Ρίτσαρντ. Μάλιστα, αρχικά έκανε οντισιόν για χορεύτρια στην ταινία, προτού κερδίσει έναν από τους κεντρικούς ρόλους σε αυτή. Η Σταμπς ήταν αυτοδίδακτη ηθοποιός. «Έχω φοιτήσει στο σχολείο της παρατήρησης. Εκεί τα έμαθα όλα», συνήθιζε να δηλώνει.

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο επιτυχημένο sitcom Till Death Us Do Part. Εμφανίστηκε επίσης στα Worzel Gummidge, The Worst Witch, EastEnders και πιο πρόσφατα στο Sherlock του BBC στον ρόλο της Mrs Hudson, της περίεργης σπιτονοικοκυράς του Σέρλοκ Χολμς (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς).

«Τι γυναίκα, τι ταλέντο, τι αστέρι. Ήταν το πιο ευγενικό, το πιο καλό και αστείο άτομο που μπορούσες να συναντήσεις», έγραψε στο Instagram o δημιουργός του Sherlock Στίβεν Μόφατ.

Η Σταμπς είχε σημειώσει μια αξιόλογη πορεία και στο θέατρο με παραστάσεις στο West End, το Εθνικό Θέατρο και αλλού. Στην προσωπική της ζωή, είχε κάνει δύο γάμους και απέκτησε τρεις γιους.





