The Lost Symbol: Μυστήριο και αγωνία στο νέο τρέιλερ για το τηλεοπτικό prequel του Κώδικα Ντα Βίντσι

Το The Lost Symbol είναι η τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου βιβλίου του Νταν Μπράουν

Η νέα σειρά The Lost Symbol θα κυκλοφορήσει στο Peacock στις 16 Σεπτεμβρίου.

To Peacock έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς The Lost Symbol, που αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου μπεστ σέλερ του Νταν Μπράουν.



Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα prequel του Κώδικα Ντα Βίντσι, καθώς σε αυτή θα παρακολουθήσουμε τον καθηγητή (και αυθεντία στους γρίφους) Ρόμπερτ Λάνγκτον σε νεαρή ηλικία να εμπλέκεται στις πρώτες μυστηριώδεις και επικίνδυνες περιπέτειες του.



Για τους γνώστες και αναγνώστες του Νταν Μπράουν, πρόκειται για ένα θρίλερ μυστηρίου και περιπέτειας γεμάτο αγωνία και ένταση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η σειρά είχε αρχικό τίτλο Langdon. Ωστόσο, όταν το Peacock απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα άλλαξε τον τίτλο σε The Lost Symbol, χρησιμοποιώντας δηλαδή αυτόν του βιβλίου.



Η σειρά θα είναι εβδομαδιαία, ενώ τον Λάνγκτον θα ενσαρκώσει ο ηθοποιός Άσλεϊ Ζούκερμαν παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τομ Χανκς που υποδύθηκε τον ήρωα στις κινηματογραφικές ταινίες. Στο πρότζεκτ εμπλέκεται και ο ίδιος ο συγγραφέας ο οποίος θα έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Όσον αφορά την υπόθεση, η ιστορία θα ακολουθεί τον νεαρό Λάνγκτον ο οποίος πρέπει να λύσει μια σειρά από θανατηφόρους γρίφους ώστε να σώσει τον απαχθέντα μέντορα του και να αποτρέψει μια ανατριχιαστική παγκόσμια συνωμοσία.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η πολυαναμενόμενη σειρά θα κυκλοφορήσει στη συνδρομητική υπηρεσία της NBCUniversal στις 16 Σεπτεμβρίου!

Το Χαμένο Σύμβολο

Το βιβλίο κυκλοφορεί στη χώρα μας από το 2014 από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Στη σύνοψη του βιβλίου αναφέρεται: Μόλις φτάνει στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να δώσει μια διάλεξη, ο Ρόμπερτ Λάνγκντον έρχεται αντιμέτωπος με ένα παράξενο αντικείμενο στο οποίο βρίσκονται χαραγμένα πέντε σύμβολα. Πρόκειται για ένα είδος πρόσκλησης από αρχαίους καιρούς, και ο παραλήπτης είναι αναπόφευκτο να οδηγηθεί σε έναν κόσμο απόκρυφης και εσωτερικής σοφίας, χαμένο προ πολλού.



Όταν ο Πίτερ Σόλομον πέφτει θύμα απαγωγής, ο Λάνγκντον καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος να σώσει τον φίλο και μέντορά του είναι να δεχτεί την πρόσκληση-πρόκληση του αντικειμένου, να σπάσει τον κώδικα και να ακολουθήσει τα ίχνη ως το τέλος. Έτσι, δεν αργεί να μπλεχτεί σε έναν λαβύρινθο από στοές, κρυμμένους ναούς και αθέατες κρύπτες κάτω από την Ουάσινγκτον.



Σε αυτό το σκοτεινό και επικίνδυνο σύμπαν κυριαρχούν τα ανεξιχνίαστα μυστικά των Μασόνων και οι αποκαλύψεις του Λάνγκντον οδηγούν σε μια ασύλληπτη και αμείλικτη αλήθεια. Μυστηριώδεις θρύλοι, αινιγματικοί κώδικες, σύμβολα αποκρυφισμού και μια ιστορία που κόβει την ανάσα· αυτό είναι το εκρηκτικό κοκτέιλ που αποτελεί Το Χαμένο σύμβολο.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.