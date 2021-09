Μόλις βρέθηκε ο νέος «Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ»

Ο ηθοποιός Jabari Banks θα είναι αυτός που θα κάτσει στον θρόνο του νέου «Πρίγκιπα του Μπελ Αιρ»

To Bel-Air, reboot του The Fresh Prince of Bel Air (O Πρίγκιπας του Μπελ Αιρ), βρήκε τον πρωταγωνιστή του, στο πρόσωπο του νεαρού ηθοποιού Jabari Banks.

O Banks θα υποδυθεί τον Γουίλ, τον κεντρικό ρόλο που ερμήνευσε ο Γουίλ Σμιθ και απογείωσε την καριέρα του στο επιτυχημένο sitcom των 90s. Μάλιστα, ο νεαρός ηθοποιός έμαθε τα ευχάριστα νέα μέσω βιντεοκλήσης από τον ίδιο τον Γουίλ Σμιθ.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να σου πω συγχαρητήρια. Πήρες τον ρόλο του Γουίλ στο Bel-Air», ακούγεται να λέει ο γνωστός ηθοποιός στον σαστισμένο από την έκπληξη Banks.



Η νέα σειρά θα έχει δραματικό χαρακτήρα, αντίθετα με την αρχική κωμική σειρά και η ιστορία θα τοποθετείται στο σήμερα. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ιδέα του reboot προέκυψε από ένα ερασιτεχνικό τρέιλερ που έφτιαξε ο πιστός φαν της σειράς Μόργκαν Κούπερ και ενθουσίασε τον Σμιθ. Μάλιστα ο Κούπερ θα είναι δημιουργός, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός στο πρότζεκτ.

Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πολλά για το σενάριο και το καστ της νέας σειράς, παρά μόνο ότι θα κυκλοφορήσει στο Peacock το οποίο έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για δύο σεζόν και τα επεισόδια θα έχουν διάρκεια μιας ώρας. Η ιστορία θα ακολουθήσει τον Γουίλ από τους δρόμους της Δυτικής Φιλαδέλφειας στην πλούσια περιοχή και την έπαυλη του θείου του στο Μπελ Αιρ. Θα εξερευνά βαθύτερα τις συγκρούσεις, τα συναισθήματα και τις προκαταλήψεις που ήταν αδύνατο να εξερευνήσουν πλήρως τα ημίωρα επεισόδια της αρχικής σειράς των 90s.



Το πρότζεκτ είναι μια συμπαραγωγή των Westbrook Studios του Γουίλ Σμιθ και της Universal TV. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του 2022.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:



Το 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ανοίγει σήμερα τις πόρτες του

O Sting ανακοινώνει νέο άλμπουμ λίγο πριν το Ηρώδειο

Netflix: Ημερομηνία και όσα ξέρουμε για την 3η σεζόν του «You»