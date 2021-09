O Sting ανακοινώνει νέο άλμπουμ λίγο πριν το Ηρώδειο

To νέο άλμπουμ του Sting με τίτλο The Bridge θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.

Ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy, Sting, ανακοινώνει το ολοκαίνουργιο άλμπουμ του με τίτλο The Bridge.



Το πρώτο single που μας δίνει μία γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ είναι το ρομαντικό If It’s Love.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το The Bridge δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε εν μέσω πανδημίας και lockdown και μέσα από πολλά και ανάμεικτα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Τα νέα τραγούδια του άλμπουμ αποτελούν έμπνευση του Sting από ποικίλα είδη μουσικής που έχει δοκιμάσει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, όπως rock n’ roll, jazz, classical & folk.



Τα κομμάτια είναι σε παραγωγή των Sting και Martin Kierszenbaum και σε μίξη των Robert Orton, Donal Hodgson και Tony Lake. Το The Bridge θα κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου.



Θυμίζουμε ότι το τελευταίο του άλμπουμ My Songs, κυκλοφόρησε το 2019, ενώ πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει ακόμα ένα με τίτλο Duets.



Ο Sting θα βρεθεί στη χώρα μας για δύο μοναδικές συναυλίες στο Ηρώδειο, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021. Η τελευταία συναυλία του Sting στην Αθήνα ήταν και πάλι στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού τον Ιούνιο του 2018.





The Bridge Track Listing:



1. Rushing Water

2. If It’s Love

3. The Book of Numbers

4. Loving You

5. Harmony Road

6. For Her Love

7. The Hills on the Border

8. Captain Bateman

9. The Bells of St. Thomas

10. The Bridge

11. Waters of Tyne (Deluxe bonus track)

12. Captain Bateman’s Basement (Deluxe bonus track)

13. (Sittin’ on) The Dock of the Bay (Deluxe bonus track)



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr



Διαβάστε επίσης:



Η Μόνικα Μπελούτσι στέλνει μήνυμα στο ελληνικό κοινό πριν τις παραστάσεις στο Ηρώδειο

Ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα για δυο συναυλίες

Με κορονοϊό και ο Τζιν Σίμονς των KISS - Αναβάλλονται οι συναυλίες τους