Έρχεται το πρώτο επίσημο συνέδριο Game of Thrones

To πρώτο επίσημο συνέδριο Game of Thrones θα γίνει στις αρχές του 2022.

To Game of Thrones ανακοίνωσε το πρώτο επίσημο συνέδριο για όλους τους φίλους της σειράς και των βιβλίων το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η Warner Bros. ενώνει τις δυνάμεις της με την εταιρεία Creation Entertainment για να φέρουν τον κόσμο του Westeros στο εκθεσιακό κέντρο του ξενοδοχείου Rio στο Λας Βέγκας, το τριήμερο 18-20 Φεβρουαρίου 2022. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Creation Entertainment είχε επίσης διοργανώσει αντίστοιχα συνέδρια για τα: Star Trek, Supernatural, Twilight, Xena: Warrior Princess, κ.ά.

«Το Game of Thrones είναι ένα πολιτιστικό πλέον φαινόμενο με μια απίστευτη βάση θαυμαστών και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το γιορτάσουμε με το πρώτο επίσημο συνέδριο Game of Thrones», ανέφερε σε επίσημη δήλωση του ο αντιπρόεδρος της Warner Bros. Peter van Roden συμπληρώνοντας ότι θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους φαν.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι το τριήμερο συνέδριο έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του House of the Dragon, prequel του Game of Thrones και θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις, σπέσιαλ καλεσμένους, trivia και cosplay διαγωνισμούς, συζητήσεις σε πάνελ, υπογεγραμμένα αυτόγραφα, πωλήσεις αναμνηστικών από το επίσημο merchandise του Game of Thrones, ευκαιρίας για φωτογραφίσεις, κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το line-up όπως και οι πληροφορίες για τα εισιτήρια θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.





