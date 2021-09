Μάικλ Ουίλιαμς: Από χορευτής της Μαντόνα στο σινεμά - το σημάδι στο πρόσωπο και τα ναρκωτικά

Ο ηθοποιός Μάικλ Ουίλιαμς βρέθηκε νεκρός στα 54 του από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

To Χόλιγουντ θρηνεί τον θάνατο του ηθοποιού Μάικλ Ουίλιαμς, σταρ της επιτυχημένης σειράς The Wire. O 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μπρούκλιν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ο θάνατός του προήλθε από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.

Ο Ουίλιαμς έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του Omar Little στη δραματική σειρά του ΗΒΟ The Wire όπως και από τον ρόλο του Albert «Chalky» White στη σειρά Boardwalk Empire. Ωστόσο πολλοί τον θυμούνται και από τη συμμετοχή του στη βιογραφική ταινία Bessie, που υποδύθηκε τον Jack Gee, σύζυγο της Bessie Smith. Πρόσφατα υποδύθηκε τον Montrose Freeman στο Lovecraft Country του ΗΒΟ.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν στις 22 Νοεμβρίου 1966, ο Ουίλιαμς ξεκίνησε την καριέρα του ως χορευτής -και στη συνέχεια χορογράφος- σε ηλικία 22 ετών. Πήρε μέρος σε πολλά βιντεοκλίπ και συναυλίες διάσημων καλλιτεχνών όπως η Μαντόνα και ο Τζορτζ Μάικλ. Ως ηθοποιός συμμετείχε σε παραστάσεις στο θέατρο και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ταλαντούχους και χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του με την ικανότητα να ερμηνεύει και να μπαίνει βαθιά στο πετσί περίπλοκων και προβληματικών χαρακτήρων. Τόσο βαθιά τελικά που κατέληξε να χάσει τον ίδιο του τον εαυτό όπως συνέβη με την ερμηνεία του Omar Little. «Αγαπώ τους ρόλους μου. Τους παίζω 100% αληθινά. Καταλαβαίνω από που έρχονται», δήλωνε ο ίδιος.

Ο Ουίλιαμς συμμετείχε σε ταινίες όπως οι: Assassin’s Creed, Motherless Brooklyn, 12 Years A Slave, Snitch, The Land, The Road, Gone Baby Gone. Επίσης στις σειρές The Night of, When They See Us, When We Rise, Law & Order, The Sopranos. Ήταν πέντε φορές υποψήφιος για βραβείο Emmy.

Αυτό το ήξερες;

Ο Ουίλιαμς είχε ένα μεγάλο σημάδι στο πρόσωπο το οποίο απέκτησε όταν τον χαράκωσαν με ξυράφι μετά από καβγά έξω από ένα μπαρ στο Κουίνς στα 25α γενέθλιά του. «Ο τύπος έβαλε τη λεπίδα ανάμεσα στα δάχτυλά του και έκοψε το πρόσωπό μου» είχε δηλώσει ο ίδιος εξηγώντας ότι τότε τελείωσε και η καριέρα του ως χορευτής καθώς οι σκηνοθέτες δεν τον ήθελαν στα μουσικά βιντεοκλίπ με το σημάδι που ξεκίναγε από το μέτωπό του και κατέληγε στο στόμα του.

Λίγο αργότερα τον ανακάλυψε ο διάσημος ράπερ Tupac Shakur και του πρότεινε να παίξει τον ρόλο του μικρού αδερφού του στο Bullet το 1996. Αυτός ήταν και ο πρώτος βασικός του ρόλος στον κινηματογράφο.

Ο Ουίλιαμς υπέφερε από κρίση ταυτότητας όταν έπαιζε τον Omar Little στο The Wire. Δεν υιοθέτησε μόνο το όνομα του χαρακτήρα που υποδυόταν αλλά και τις συνήθειες και τους εθισμούς του. Ξεκίνησε να καπνίζει μαριχουάνα και εθίστηκε στην κοκαΐνη. Ο ίδιος μιλούσε ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες με τα ναρκωτικά όλα αυτά τα χρόνια. Σε συνεντεύξεις του εξηγούσε ότι πάλευε με τους δαίμονες του και κινδύνευε να χάσει όλα όσα είχε… Και το έκανε, χάνοντας την ίδια του τη ζωή…

Σε συνέντευξή του το 2008 ανέφερε ότι δεν ντρέπεται για τίποτα από όσα έχει κάνει ως ηθοποιός. Όμως υπήρχαν πλάνα του από τις μέρες του ως χορευτής με παντελόνι Hammer και μισό πουκάμισο που τον έκαναν να ανατριχιάζει.

Ο Ουίλιαμς επρόκειτο να παίξει στο Django Unchained και μάλιστα είχε συζητήσει με τον Κουέντιν Ταραντίνο ακόμα και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ωστόσο οι υποχρεώσεις του στο Boardwalk Empire δεν του επέτρεψαν να παίξει στην ταινία.

Ο ηθοποιός ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη χειμερινή καμπάνια της GAP το 2014.





Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Μάικλ Ουίλιαμς

Από τον Σπάικ Λι έως τον Στίβεν Κινγκ και τον Τζέφρι Ντιν Μόργκαν, το Χόλιγουντ αποχαιρετά με συγκινητικά μηνύματα στα social media τον ηθοποιό που δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει από τους προσωπικούς του δαίμονες...



Συγκλονισμένος ο Στίβεν Κινγκ δεν μπορεί να πιστέψει το θάνατο του 54χρου ηθοποιού:

Ο Σπάικ Λι δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Ουίλιαμς

Σοκαρισμένος και ο Τζέφρι Ντιν Μόργκαν

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν αναφέρει ότι εκτός από ταλαντούχος ηθοποιός ήταν και ένας από τους πιο γλυκούς και ευγενικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει...

