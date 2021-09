Έρχεται ριμέικ του Σωματοφύλακα και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί...

Η ταινία Ο Σωματοφύλακας κυκλοφόρησε το 1992 με πρωταγωνιστές τους Κέβιν Κόστνερ και Γουίτνεϊ Χιούστον.

Ο χορός των ριμεϊκ στο Χόλιγουντ συνεχίζεται για τα καλά με τη σκυτάλη να παίρνει αυτή τη φορά ακόμα μια επιτυχημένη και πασίγνωστη ταινία των 90s. Ο λόγος για τον Σωματοφύλακα (The Bodyguard) που θα αποκτήσει και επίσημα ριμέϊκ με όλους μας να αναρωτιόμαστε το λόγο…

Σύμφωνα με το Variety, ο Μάθιου Λόπεζ του The Inheritance θα αναλάβει το σενάριο, ενώ ο Λόρενς Κάστναν, σεναριογράφος και παραγωγός της αρχικής ταινίας θα αναλάβει και πάλι χρέη παραγωγού. Πάντως, μέχρι στιγμής οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το σενάριο, το πρωταγωνιστικό δίδυμο που θα δούμε στη θέση των Κέβιν Κόστνερ και Γουίτνεϊ Χιούστον ή την έναρξη των γυρισμάτων, παραμένει μυστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ριμέικ έχει πέσει στο τραπέζι ήδη από το 2011 και μερικά από τα ονόματα που έχουν ακουστεί για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι αυτά των: Κρις Χέμσγουορθ, Cardi B, Τέσα Τόμπσον και Τσάνινγκ Τέιτουμ, χωρίς όμως κάποιος από τους εν λόγω ηθοποιούς να έχει περάσει από καστ.



Θυμίζουμε ότι το ρομαντικό δράμα των 90s που κόστισε μόλις 25 εκατομμύρια δολάρια και «θάφτηκε» από τους κριτικούς απέφερε έσοδα άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Παράλληλα, είχε ένα από τα πιο εμπορικά σάουντρακ όλων των εποχών περιέχοντας και την πασίγνωστη διασκευή από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στο τραγούδι I Will Always Love You της Ντόλι Πάρτον.



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.



Διαβάστε επίσης:



Κλιντ Ίστγουντ, Όττο Ρεχάγκελ και ό,τι νέο έρχεται στα σινεμά



Μαρία Κάλλας: Το μυστήριο γύρω από τον θάνατό της και το μεγάλο μυστικό της απόλυτης ντίβας



Μόνικα Μπελούτσι: Με το αυθεντικό πιάνο της Μαρίας Κάλλας στο Ηρώδειο