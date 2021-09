O Patrick Dempsey τρομοκρατούσε τους πάντες στα γυρίσματα του Grey's Anatomy

Σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο, ο Patrick Dempsey προκάλεσε μετατραυματικό στρες σε ηθοποιούς της σειράς.

Ο Patrick Dempsey, o νευροχειρουργός Derek «McDreamy» Shepherd του Grey’s Anatomy και της καρδιάς μας, φέρεται να ήταν ο φόβος και ο τρόμος στο σετ της πασίγνωστης σειράς του ABC.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζεται στο βιβλίο How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy της Lynette Rice το οποίο επίσης αποκαλύπτει τον λόγο που οι δημιουργοί «πέθαναν» τον Dr. Shepherd στην 11η σεζόν κάνοντας τους θαυμαστές της σειράς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ.

Ο Dempsey ήταν στη σειρά από το ξεκίνημα της το 2005 και έπαιξε σε 250 επεισόδια περίπου. Ήταν αναμφίβολα το πιο διάσημο όνομα του Grey's Anatomy και σίγουρα ο χαρακτήρας που κρατούσε τη σειρά πάνω του και ειδικά όταν ξεκίνησε το ειδύλλιο και ιστορία αγάπης με την Meredith Grey (Ellen Pompeo).



Στο βιβλίο της η Rice έχει πάρει συνεντεύξεις σε πάνω από 80 άτομα της σειράς, παλιούς και νέους πρωταγωνιστές, τεχνικούς, συντελεστές, ακόμα και τον ίδιο τον Dempsey. Όπως σημειώνει ο παραγωγός της σειράς James D. Parriott, όπως και άλλα μέλη του crew, ο ηθοποιός «τρομοκρατούσε τους πάντες στα γυρίσματα. Υπήρχαν προβλήματα με το τμήμα προσωπικού. Δεν έγινε κάτι σεξουαλικό. Απλώς τρομοκρατούσε τους πάντες στα γυρίσματα. Κάποιοι ηθοποιοί υποφέρουν από μετατραυματικό στρες μετά τη συνεργασία μαζί του».



Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, ο Dempsey ήξερε στην ουσία ότι είναι ο σταρ της σειράς, γνώριζε και τη μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό ως ο «τέλειος άντρας». «Τους είχε όλους στο χέρι και ήξερε ότι μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή και να τρομάξει τον κόσμο. Το κανάλι και το στούντιο κι εμείς κανονίζαμε τακτικά ραντεβού. Απλώς είχε τελειώσει από τη σειρά».



Ο ίδιος ο ηθοποιός παραπονιόταν, δεν του άρεσε να ξεβολεύεται, να πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά και βα δουλεύει πολλές ώρες. «Δέκα μήνες, δεκαπέντε ώρες την ημέρα. Ποτέ δεν ξέρεις το πρόγραμμά σου, οπότε το παιδί σου σε ρωτάει τι θα κάνεις τη Δευτέρα και δεν μπορείς να απαντήσεις, γιατί δεν ξέρεις το πρόγραμμα. Το ότι το κάνω αυτό για 11 χρόνια είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να είμαι ευγνώμων επειδή πληρώνομαι καλά, οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ γιατί δεν θα βρω το δίκιο μου».



Αυτή η συμπεριφορά του Dempsey εξόργιζε τόσο την Pompeo, που ξόδευε τις ίδιες ώρες σε γυρίσματα και σκηνές, όσο και την Shonda Rhimes, δημιουργό της σειράς η οποία φτάνοντας πλέον στα όριά της ξέσπασε δίνοντας τελεσίγραφο στο ABC: «Αν δε φύγει αυτός, θα φύγω εγώ!».



Στην πραγματικότητα κανείς δεν ήθελε να φύγει ο «McDreamy» από τη σειρά, και η παραγωγή προσπάθησε να βρει μια λύση, όπως να κρατήσει τον Dr. Shepherd στην Ουάσινγκτον για λίγο καιρό. Έτσι ο Dempsey θα έμενε μακριά από την Pompeo και τους άλλους ηθοποιούς. Κάποια στιγμή ωστόσο θα έπρεπε να γυρίσει και αυτό θα δυσκόλευε πάλι τους υπόλοιπους ηθοποιούς. Κάπως έτσι, η γράφτηκε η μοίρα του αγαπημένου κατά τα άλλα χαρακτήρα, με τον ηθοποιό να βλέπει την πόρτα της εξόδου από το Grey's Anatomy. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα αποχαιρετιστήριο πάρτι δεν έγινε στο καστ, ενώ ο ίδιος, μετά το τέλος της τελευταίας του σκηνής, μπήκε στο αυτοκίνητο του και επέστρεψε ξένοιαστος πλέον στο σπίτι του.





