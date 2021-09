Το νέο άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανασίου μας ταξιδεύει στον πλανήτη Δία

To νέο άλμπουμ του Βαγγέλη Παπαθανασίου κυκλοφορεί στις 24 Σεπτεμβρίου

Το άλμπουμ έχει τίτλο Juno To Jupiter και περιλαμβάνει ήχους από το διαστημικό σκάφος Juno.

O Βαγγέλης Παπαθανασίου κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τίτλο Juno To Jupiter. Η νέα δισκογραφική δουλεία του διεθνούς φήμη Έλληνα μουσικοσυνθέτη θα κυκλοφορήσει στις 24 Σεπτεμβρίου σε CD και ψηφιακή μορφή από την Decca Records. Το άλμπουμ θα είναι αργότερα διαθέσιμο σε βινύλιο και limited edition box.

Το έργο είναι εμπνευσμένο από την πρωτοποριακή αποστολή της NASA με το διαστημικό σκάφος Juno, στην εξερεύνηση του πλανήτη Δία. Ένα πολυδιάστατο μουσικό ταξίδι με τη συμμετοχή της σταρ της όπερας, Angela Gheorghiu. Επίσης, το άλμπουμ περιλαμβάνει και ήχους από την εκτόξευση του Juno από τη Γη, από το σκάφος και από τα διαφορετικά στάδια του ταξιδιού του Juno που βρίσκονται σε αρμονία με τη μουσική του μαέστρου.

Η αποστολή Juno είναι μία από τις πιο προκλητικές και επιστημονικά φιλόδοξες πλανητικές αποστολές της NASA, και έχει πάρει το όνομά της από την Ήρα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν η μητέρα των Θεών και των ανθρώπων και η γυναίκα του Δία, (Jupiter στα Ρωμαϊκά), ο οποίος ήταν ο πατέρας των Θεών και των ανθρώπων. Για να κρύψει τις αταξίες του ο Δίας τράβηξε ένα πέπλο από σύννεφα γύρω του, ωστόσο, η Ήρα μπόρεσε να κοιτάξει ανάμεσα στα σύννεφα και να ανακαλύψει τις δραστηριότητες του συζύγου της με τις ειδικές της δυνάμεις. Έτσι ομοίως, το διαστημόπλοιο Juno κοιτάζει μέσα από τα σύννεφα αποκαλύπτοντας τη δομή και την ιστορία του πλανήτη και πώς έχει σχηματιστεί το ηλιακό μας σύστημα.



«Σκέφτηκα να δώσω έμφαση στα χαρακτηριστικά του Δία της Ήρας που σύμφωνα με την ελληνική Θεογονία, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Ένιωσα ότι πρέπει να παρουσιάσω τον Δία μόνο με ήχο, καθώς οι μουσικοί νόμοι μετατρέπουν το χάος σε αρμονία, η οποία κινεί τα πάντα και την ίδια τη ζωή. Σε αντίθεση, για την Ήρα, ένιωσα την ανάγκη για φωνή. Η Angela Gheorghiu, αντιπροσωπεύει αυτή την ιστορική απεικόνιση της αποστολής στον πλανήτη Δία με έναν τρόπο που κόβει την ανάσα», αναφέρει στο σημείωμα του ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Τον Ιούλιο συμπληρώνονται πέντε χρόνια από την είσοδο του διαστημικού σκάφους Juno στην τροχιά του Δία. To Juno ξεκίνησε το 2011 από τον αεροπορικό σταθμό Cape Canaveral και έφτασε στον Δία στις 4 Ιουλίου του 2016. Λόγω της σημασίας του, η αποστολή που είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου, επεκτάθηκε από τη NASA και τώρα ο Juno θα συνεχίσει την εξερεύνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι φωνές που ακούγονται στο άλμπουμ, περιλαμβάνουν τους επιστήμονες Randall Faelan (Lockheed Martin, Deep Space Exploration Real-Time Operations Lead), Chris Leeds (Lockheed Martin, Telecom Sr. Engineer), Jennifer Delavan (Lockheed Martin, Spacecraft Systems) και Matt Johnson (Juno Mission Manager, JPL/Caltech).

CD TRACK LIST

1. ATLAS’ PUSH

Spoken word samples courtesy of NASA

2. INSIDE OUR PERSPECTIVES

3. OUT IN SPACE

4. JUNO’S QUIET DETERMINATION

5. JUPITER’S INTUITION

6. JUNO’S POWER

7. SPACE’S MYSTERY ROAD

8. IN THE MAGIC OF COSMOS

9. JUNO’S TENDER CALL

Angela Gheorghiu, soprano, as Juno

10. JUNO’S ECHOES

11. JUNO’S ETHEREAL BREEZE

12. JUPITER’S VEIL OF CLOUDS

13. HERA/JUNO QUEEN OF THE GODS

Angela Gheorghiu, soprano, as Juno

14. ZEUS ALMIGHTY

15. JUPITER REX

16. JUNO’S ACCOMPLISHMENTS

Angela Gheorghiu, soprano, as Juno

17. APO 22

Βαγγέλης Παπαθανασίου

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, πρωτοπόρος στην ηλεκτρονική μουσική, με τη συνεχώς διευρυνόμενη φαντασία και τους καινοτόμους πειραματισμούς του, είναι αυτός που όπως κανένας άλλος έχει κάνει τον τέλειο συνδυασμό ανάμεσα στον ακουστικό και τον ηλεκτρονικό κόσμο. Οι ενορχηστρώσεις του για αυτό το νέο άλμπουμ διευρύνουν για άλλη μια φορά τους ορίζοντες της ηλεκτρονικής μουσικής «θολώνοντας» τη γραμμή μεταξύ αυτής και ακουστικής συμφωνικής μουσικής που κορυφώνονται σε ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα χαλαρωτικό μουσικό ταξίδι. Η χαρακτηριστική χρήση συνθεσάιζερ, τολμηρών ορειχάλκινων ριφ και επεκτατικών χορδών του μεταφέρουν μια αίσθηση μυστηρίου για τη ζωή πέρα ​​από το δικό μας κόσμο και τιμούν όλους αυτούς που ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται με την παρατήρηση και την εξερεύνηση των άστρων, των πλανητών και του Σύμπαντος και αυτούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην κατανόηση των μυστικών του ηλιακού μας συστήματος.

Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου άρχισε να παίζει πιάνο στην ηλικία των τεσσάρων και στην ηλικία των έξι έδινε δημόσιες παραστάσεις δικών του συνθέσεων - το ‘φυσικό’ του δώρο-ταλέντο προερχόταν από ένα μέρος που o ίδιος ονομάζει μνήμη - ένα μέρος που λέει ότι όλοι μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Από την παιδική του ηλικία, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου συνθέτει συνεχώς μουσική και έχει κυκλοφορήσει πάνω από σαράντα albums, πάνω από είκοσι soundtracks ταινιών & τηλεοπτικών εκπομπών, δύο μπαλέτα, μία σύγχρονη χορευτική παράσταση, έξι θεατρικά έργα & τρεις χορωδιακές συμφωνίες.

Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου συνδέεται συχνά με θέματα επιστήμης, ιστορίας και εξερεύνησης. Παράλληλα με τη βραβευμένη με Όσκαρ μουσική για τη ταινία για τα άρματα της φωτιάς και τη φημισμένη μουσική του για το Blade Runner, έχει γράψει τη χορωδιακή συμφωνία «Mythodea» για την αποστολή της NASA στον Άρη το 2001, καθώς και ταινίες όπως η Ανταρκτική, 1492: Conquest of Paradise και Alexander. Η μουσική του έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στη σειρά ντοκιμαντέρ Cosmos: A Personal Voyage to Carl Sagan.

Η NASA έχει επίσης τιμήσει τον Βαγγέλη Παπαθανασίου με το «public service medal» της.

