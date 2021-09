Netflix: Σειρές και ταινίες που έρχονται αυτή την εβδομάδα

Οι νέες σειρές, ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 20 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναμφισβήτητα ένα από τα highlights του Σεπτεμβρίου είναι η σειρά τρόμου Midnight Mass. Αφού πήρε και τις ευλογίες του Στίβεν Κινγκ, η σειρά είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει στo Netflix στις 24 Σεπτεμβρίου και να μας στοιχειώσει.



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι τρεις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα αυτή την εβδομάδα, με την Διάρρηξη έτοιμη να προκαλέσει ανατριχίλες στους θεατές.



Δείτε αναλυτικά όσα έρχονται στο Netflix από σήμερα Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Στο Φάσμα του Έρωτα: Σεζόν 2 / Love on the Spectrum: Season 2

(21/9/2021)



Όλοι δυσκολευόμαστε να βρούμε τον έρωτα. Για τους νεαρούς στο φάσμα του αυτισμού, η εξερεύνηση του απρόβλεπτου κόσμου των ραντεβού μπορεί να είναι ακόμα πιο περίπλοκη.



Αγαπητοί Λευκοί: Τόμος 4 / Dear White People: Volume 4

(22/9/2021)



Ξανά μαζί εν μέσω μιας πανδημίας στο μέλλον, η Σαμ και ο Λάιονελ θυμούνται την επική τελευταία τους χρονιά στο Γουίντσεστερ – η οποία εξελίσσεται σε μιούζικαλ από το '90.

Ιαγουάρος / Jaguar

(22/9/2021)



Στην Ισπανία του '60, μια επιζώσα του Ολοκαυτώματος γίνεται πράκτορας με σκοπό να παραπέμψει στη δικαιοσύνη τους Ναζί που δραπέτευσαν από τη χώρα μετά τον Β' Παγκόσμιο.

Midnight Mass

(24/9/2021)



Με την άφιξη ενός αινιγματικού ιερέα, μια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με απίστευτα γεγονότα και τρομακτικούς οιωνούς. Από τους δημιουργούς του «Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ».

Αδίστακτοι: Η Σειρά / Ganglands (Braqueurs)

(24/9/2021)



Όταν η ανιψιά του γνωρίζει έναν ισχυρό ναρκοβαρόνο, ο επαγγελματίας κλέφτης Μεντί και η συμμορία του επιδέξιων ληστών μπλέκουν σε έναν βίαιο, μοιραίο πόλεμο κυριαρχίας.

Ταινίες του Netflix



Διάρρηξη / Intrusion

(22/9/2021)



Μετά από μια μοιραία διάρρηξη στο ονειρικό νέο σπίτι ενός ζευγαριού, η πληγωμένη γυναίκα αναζητά απαντήσεις – και συνειδητοποιεί ότι ο αληθινός κίνδυνος μόλις ξεκινά.

Je Suis Karl

(23/9/2021)



Μετά τον θάνατο σχεδόν όλης της οικογένειάς της σε τρομοκρατική επίθεση, μια νεαρή γυναίκα γίνεται άθελά της μέλος της ίδιας οργάνωσης που σκότωσε τους συγγενείς της.



Το Ψαρόνι / The Starling

(24/9/2021)



Μια γυναίκα που προσαρμόζεται στη ζωή μετά από μια απώλεια έρχεται αντιμέτωπη με ένα ατίθασο πουλί που κατέλαβε τον κήπο της και έναν άντρα που προσπαθεί να προχωρήσει.

Ντοκιμαντέρ του Netflix



Βεντέτα: Αλήθεια, Ψέματα και η Μαφία / Vendetta: Truth, Lies and The Mafia

(24/9/2021)



Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την αληθινή ιστορία πίσω από δύο "αντιμαφιόζους" σταυροφόρους της Σικελίας, οι οποίοι δικάστηκαν για μεγάλα εγκλήματα που διέπραξαν.





Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Η Κρίσι στο Τιμόνι / Go! Go! Cory Carson: Chrissy Takes the Wheel

(21/9/2021)



Από ηλεκτρονικά, μέρες για έλκηθρο και θεραπείες του λόξιγκα, η φιλοπερίεργη αδελφούλα του Κόρι Ρόδα, Κρίσι, πατά γκάζι μόνη της για διασκέδαση και περιπέτειες στην πόλη.



My Little Pony: Η Νέα Γενιά / My Little Pony: A New Generation

(24/9/2021)



Η Εκουέστρια είναι διχασμένη. Όμως, μια πρόσχαρη ηρωίδα πιστεύει ότι τα Πόνι της Γης, οι Πήγασοι και οι Μονόκεροι πρέπει να είναι φίλοι. Και είναι έτοιμη να το αποδείξει.





