Το Netflix σάρωσε τα βραβεία Emmy 2021

To Netflix αναδείχτηκε στον μεγάλο νικητή της 73ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Emmy, που πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο, στο LA Live's Event Deck, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Microsoft Theater.

Συγκεκριμένα, o «γίγαντας του streaming», απέδειξε ξανά ότι δικαίως κατέχει τον εν λόγω τίτλο, φεύγοντας από την απονομή με 44 συνολικά βραβεία. Για την ιστορία το The Crown και το The Queen’s Gambit σάρωσαν τη χθεσινή απονομή με 11 βραβεία το καθένα. Όσον αφορά την τέταρτη σεζόν του The Crown μεταξύ άλλων κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Ολίβια Κόλμαν, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Τζίλιαν Άντερσον και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζος Ο’ Κόνορ. Παράλληλα το The Queen’s Gambit απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς.

Στην κατηγορία Καλύτερη Κωμική Σειρά, μεγάλος νικητής αναδείχτηκε το Ted Lasso του Apple TV+. Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία από τις δύο συνδρομητικές πλατφόρμες, Netflix και Apple TV+ δεν είχαν κερδίσει τα μεγάλα βραβεία Καλύτερης Δραματικής και Κωμικής Σειράς στο παρελθόν.

Δείτε τη λίστα με τους νικητές των φετινών βραβείων Emmy:



Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Crown (Netflix)



A’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά: Τζος Ο' Κόνορ - The Crown (Netflix)



Α’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά: Ολίβια Κόλμαν - The Crown (Netflix)



Β’ Ανδρικός σε Δραματική Σειρά: Τομπάις Μένζις - The Crown (Netflix)



Β’ Γυναικείος σε Δραματική Σειρά: Τζίλιαν Αντερσον - The Crown (Netflix)



Σκηνοθεσία σε Δράμα: The Crown (Netflix)



Σενάριο σε Δράμα: The Crown (Netflix)



Καλύτερη Κωμική Σειρά: Ted Lasso (Apple TV+)



Α’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέκις - Ted Lasso (Apple TV+)



A’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ - Hacks (HBO Max)



B’ Ανδρικός σε Κωμική Σειρά: Μπρετ Γκόλντστιν - Ted Lasso (Apple TV+)



B’ Γυναικείος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Γουάντινχαμ - Ted Lasso (Apple TV+)



Σκηνοθεσία σε Κωμωδία: Hacks (HBO Max)



Σενάριο σε Κωμωδία: Hacks (HBO Max)



Καλύτερη Μίνι Σειρά: The Queen’s Gambit (Netflix)

Α’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Halston)



A’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά: Κέιτ Γουίνσλετ - Mare of Easttown (HBO)



B’ Ανδρικός σε Μίνι Σειρά: Ιβαν Πίτερς - Mare of Easttown (HBO)



B’ Γυναικείος σε Μίνι Σειρά: Τζουλιάν Νίκολσον - Mare of Easttown (HBO)



Variety (Μαγνητοσκοπημένο): Hamilton (Disney+)



Variety (Live): Stephen Colbert’s Election Night 2020: Democracy’s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020 (Showtime)



Σενάριο σε Μίνι Σειρά: I May Destroy You (HBO)



Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά: The Queen’s Gambit (Netflix)



Διαγωνιστικό Πρόγραμμα: RuPaul’s Drag Race (VH1)



Variety Sketch: Saturday Night Live (NBC)



Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)



Σενάριο σε Variety: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)





