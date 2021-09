Τα Φιλαράκια: 27 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο των Friends - Δείτε το Infographic του Newsbomb.gr

Σαν σήμερα, 27 χρόνια πριν, έξι τύποι από τη Νέα Υόρκη έγιναν τα αγαπημένα μας Φιλαράκια!

Ήταν 22 Σεπτεμβρίου 1994 όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο του αμερικανικού sitcom με τίτλο Friends που έμελλε να σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά. Το πρώτο επεισόδιο, γνωστό με τους τίτλους: The Pilot ή The One Where Monica Gets a Roommate ή The First One ή The One Where It All Began, παρακολούθησαν περίπου 22 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Αν και τον πρώτο καιρό οι κριτικές ήταν ιδιαίτερα χλιαρές, η σειρά πέτυχε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό ολόκληρου του πλανήτη και πλέον να θεωρείται ως μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών.

Η σειρά των Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους, τους: Ρέιτσελ, Μόνικα, Ρος, Τσάντλερ, Τζόι και Φοίβη που βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία της ζωής τους και ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Η παρέα των έξι, έγινε αστραπιαία η πιο αγαπημένη παρέα εκατομμυρίων τηλεθεατών και η φήμη των πρωταγωνιστών: Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Μάθιου Πέρι, Ματ ΛεΜπλανκ και Λίζα Κούντροου, εκτοξεύτηκε έως τα πέρατα του κόσμου. Παράλληλα, δεκάδες πασίγνωστες αστέρες του Χόλιγουντ, έκαναν ουρά για να κάνουν μια cameo εμφάνιση σε επεισόδιο των Friends.

Η σειρά διήρκεσε 10 σεζόν ρίχνοντας τίτλους τέλους στις 6 Μαΐου 2004 μέσα σε ένα κλίμα φορτισμένο από συγκίνηση τόσο για τους πρωταγωνιστές και το σετ, όσο και για τους πιστούς οπαδούς της. Tον περασμένο Μάιο, και μετά από αρκετές αναβολές λόγω κορονοϊού, κυκλοφόρησε στο HBO Max το πολυσυζητημένο και ιστορικό reunion των έξι πρωταγωνιστών των Friends, ένα επεισόδιο χωρίς σενάριο αλλά με μπόλικη συγκίνηση, γέλιο, αναμνήσεις και αποκαλύψεις από τα παρασκήνια και τα γυρίσματα.

Είκοσι επτά χρόνια μετά, τα Φιλαράκια συνεχίζουν να παραμένουν η πιο αγαπημένη τηλεοπτική παρέα για εκατομμύρια τηλεθεατές που συνεχίζουν να μην χάνουν επεισόδιο από τις επαναλήψεις που προβάλλονται ανά τον κόσμο.

