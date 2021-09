Ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ βλέπει τον θάνατό του

Ο Καναδός σκηνοθέτης κυκλοφόρησε μια μονόλεπτη ταινία με τον νεκρό εαυτό του...

O Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ έχει φτάσει αισίως τα 78 του χρόνια και όπως φαίνεται η ιδέα του θανάτου έχει αρχίσει να τον απασχολεί περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς βλέποντας το πρόσφατο φιλμάκι που δημοσίευσε ως NFT στην πλατφόρμα SuperRare με τίτλο The Death of David Cronenberg.

Πρόκειται για μία ταινία μικρού μήκους, με διάρκεια ενός λεπτού, που έγραψε ο ίδιος και γύρισε σε συνεργασία και συμπαραγωγή με την κόρη του, Κέιτλιν. Στο φιλμ πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο σκηνοθέτης σε ρόλο ζωντανού και… νεκρού.

Όπως θα δείτε ο Κρόνενμπεργκ μπαίνει σε μια κλειστοφοβική, ημιφωτισμένη σοφίτα φορώντας μια γκρι ρόμπα. Στην αρχή κοιτάζει έντονα την κάμερα, όμως στη συνέχεια το βλέμμα του πέφτει πάνω σε μια ακίνητη φιγούρα που βρίσκεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Είναι το νεκρό του σώμα. Ο σκηνοθέτης πλησιάζει το κρεβάτι, αγγίζει τον νεκρό εαυτό του και στη συνέχεια ξαπλώνει δίπλα του, το παίρνει αγκαλιά και προσπαθεί να αποδεχτεί και να εξοικειωθεί με το οριστικό και αμετάκλητο τέλος της ύπαρξής του. Με το μακάβριο αυτό θέμα, ο Κρόνενμπεργκ διερευνά τη θνητότητα, τον υπερρεαλισμό και τη μεταμόρφωση της ζωής και του θανάτου.



Ο Κρόνενμπεργκ έχει σκηνοθετήσει πάνω από 20 ταινίες, έγραψε περισσότερες από τις μισές από αυτές και έπαιξε σε αρκετές άλλες. Το όνομά του έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες λίστες «μεγαλύτερων σκηνοθετών», συμπεριλαμβανομένων των Strange Horizons και The Guardian. Πρόσφατα βρέθηκε στην Αθήνα ολοκληρώνοντας τα γυρίσματα του «Crimes of the Future».





