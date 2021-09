Πέθανε η διάσημη τραγουδίστρια Sarah Dash - Μέλος των Labelle (vids)

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών η Sarah Dash, μέλος των Labelle, η οποία είχε επιτυχία στο Νο 1 των ΗΠΑ με τη Lady Marmalade.

Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου της, αν και σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε πει στην οικογένειά της ότι δεν ένιωθε καλά τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η Patti Labelle, που δημιούργησε το συγκρότημα δήλωσε συντετριμμένη και περιέγραψε την Dash ως μία «απίστευτα ταλαντούχα, όμορφη και τρυφερή ψυχή που ευλόγησε τη δική μου ζωή και τις ζωές τόσων άλλων με περισσότερους τρόπους από όσους θα μπορούσα να πω. Μπορούσα πάντα να βασίζομαι σε αυτήν, με πρόσεχε».

Η Dash και η Labelle εμφανίστηκαν μαζί επί σκηνής το προηγούμενο σαββατοκύριακο και η εκλιπούσα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Sarah Dash γεννήθηκε στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ το 1945, κόρη πάστορα και νοσοκόμας και σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στη Φιλαδέλφεια. Ένωσε τις δυνάμεις της με την Πάτι Λαμπέλ, την Νόνα Χέντριξ και την Σίντι Μπέρντσονγκ και δημιούργησαν τις Bluebelles, που στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Patti LaBelle and the Bluebelles.

Έκαναν το ντεμπούτο τους το 1962 με το «I Sold My Heart to the Junkman» που μπήκε στο αμερικανικό Top 20. Το 1967 η Μπέρντσονγκ αποχώρησε και εντάχθηκε στις Supremes και οι τρεις συνέχισαν ως Labelle.

Η μεγάλη επιτυχία τους ήρθε με το «Lady Marmalade», το 1974, το οποίο έφτασε στο Νο1 του US Billboard.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Αιγαίο: Σήκωσαν όπλα οι Τούρκοι – «Έπεσε ξύλο» από τα ελληνικά μαχητικά

Πάτρα: Τι έδειξε ο νευρολογικός έλεγχος για τον 6χρονο - Ίσως τον «ξυπνήσουν» αύριο

GNTM: Το Instagram πρόδωσε το «ψέμα» της παίκτριας που τρέλανε Καράβα και κριτές