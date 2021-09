O «Ντράκο Μαλφόι» του Χάρι Πότερ κατέρρευσε ενώ έπαιζε γκολφ

Ο ηθοποιός Τομ Φέλτον ένιωσε μία ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε στο κορτ.

O «Ντράκο Μαλφόι» του Χάρι Πότερ, κατά κόσμον Τομ Φέλτον, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα γκολφ με διάσημες προσωπικότητες στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, ενόψει του σημερινού τουρνουά Ryder Cup.

Ο ηθοποιός που την Τετάρτη γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του φέρεται να ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και να λιποθύμησε. Αμέσως ο Φέλτον μεταφέρθηκε υποβασταζόμενος εκτός γηπέδου έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο τοπικό νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως αναφέρεται ο Φέλτον ήταν μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας γκολφ και διαγωνιζόταν εναντίον της αμερικανικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της αδιαθεσίας του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από την αμερικανική Ένωση Επαγγελματιών Γκόλφερ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 34χρονου.

Ο Τομ Φέλτον έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του ως Ντράκο Μαλφόι στις ταινίες Χάρι Πότερ. Επίσης τον έχουμε δει στην ταινία Rise of the Planet of the Apes καθώς και στην τηλεοπτική σειρά The Flash.





