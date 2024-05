Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr με street food, Χάρι Πότερ και νύχτα στο μουσείο

Τζωρτζίνα Ντούτση

10/05/2024 15:07

Ολόκληρη η Αθήνα βρίσκεται στους ρυθμούς του πιο μεγάλου ανοιξιάτικου φεστιβάλ. Το Γκάζι γεμίζει με λαχταριστές νοστιμιές που μας τραβούν από τη μύτη στο πρώτο τριήμερο του Athens Street Food Festival και πολυαναμενόμενες παραγωγές ανεβαίνουν επιτέλους στη σκηνή. Αν αγαπάτε το σινεμά, μην χάσετε τον αγαπημένο μας Χάρι Πότερ και το blockbuster «Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων». Το βράδυ του Σαββάτου 11 Μαΐου ετοιμαστείτε να ζήσουμε μια (Ευρωπαϊκή) Νύχτα στο Μουσείο.

Μουσική

Γιώργος Θεοφάνους - Στέφανος Κορκολής, Θέατρο Παλλάς



Ο Γιώργος Θεοφάνους συναντά αντικριστά τον Στέφανο Κορκολή στο θέατρο Παλλάς για μια μοναδικη παράσταση την Κυριακή 12 Μαϊου.

Γιώργος Θεοφάνους ανικριστά με τον Στέφανο Κορκολή

Ενώνοντας γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν και αγάπησαν τα τραγούδια τους, θα τα παρουσιάσουν με την Σοφία Μανουσάκη, καθώς και τους αποκλειστικούς συνεργάτες του Γιώργου Θεοφάνους τα τελευταία χρόνια, Άκη Δείξιμο, Όλγα Βενετσιάνου και Νίκο Παπουτσή.



Αυτή είναι πρώτη συνάντηση του Στέφανου Κορκολή με τον Γιώργο Θεοφάνους στην σκηνή, παρότι η γνωριμία και η αλληλοεκτίμησή τους μετράει 35 χρόνια, όσα περίπου βρίσκονται και οι δυο στην ελληνική δισκογραφία.

Μπέσσυ Αργυράκη - Σοφία Αρβανίτη, Θέατρο Άλσος



Η αιώνια έφηβη Μπέσσυ συναντά την εκρηκτική Σοφία, που μαζί με τους μουσικούς τους, υπόσχονται μια υπέροχη, ξεχωριστή μουσική βραδιά στο θέατρο Άλσος, την Πέμπτη 16 Μαΐου.

Έτοιμες να μας ξεσηκώσουν και να μας ταξιδέψουν στα καλύτερά μας χρόνια με τα τραγούδια και την ενέργειά τους! Ένα μουσικό ταξίδι από την πλούσια διαδρομή τους με τραγούδια διαχρονικά. Ένα πάρτι από εκείνα της δεκαετίας του ‘70 – ‘80 που έχουν μείνει στην ιστορία.



5ο Γιούργια Φεστιβάλ, Κύτταρο

Το 5ο Γιούργια Φεστιβάλ έρχεται στο Κύτταρο στις 10 και 11 Μαΐου. Στο διήμερο μουσικό φεστιβάλ συμμετέχουν:

10 Μαΐου: Ιουλία Καραπατάκη και Babo Κoro

11 Μαΐου: Δημήτρης Μυστακίδης band και Φώτης Σιώτας band.

Θέατρο

Η Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, θέατρο Μεταξουργείο



Το θέατρο «Μεταξουργείο», τιμώντας τα 100 χρόνια από την γέννηση της Άλκης Ζέη, παρουσιάζει την παράσταση «Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα» βασισμένη στο ομώνυμο εμβληματικό μυθιστόρημά της. Ένα μυθιστόρημα που συμπυκνώνει την ιστορία μιας γενιάς που στις ταραγμένες δεκαετίες του νεοελληνικού βίου (1940-1970) επέλεξε, με βαρύ τίμημα, να αλλάξει τον κόσμο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο έχει διασκευαστεί για το θέατρο και παρουσιάζεται σε μορφή παράστασης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο η Γιασεμί Κηλαηδόνη.



Από Πέμπτη 9 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00 έως 2 Ιουνίου.



O Τεμπέλης Δράκος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Τραγουδούν οι: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ρένα Μόρφη, Γιάννης Διονυσίου

Ο Τεμπέλης δράκος σε στίχους και μουσική του Γιώργου Χατζηπιερή μετρά δεκαοχτώ χρόνια παρουσίας, πέντε δίσκους, σχεδόν τριακόσια εκατομμύρια θεάσεις στο YouTube και τεράστια αποδοχή και αγάπη από μικρούς και μεγάλους. Πολλά από τα τραγούδια του έχουν γίνει κλασικά, συμπεριλαμβάνονται σε διδακτικό υλικό για σχολεία και περιέχονται σε προγράμματα παιδικών χορωδιών. Μετά από απαίτηση του κοινού η παράσταση επιστρέφει στο Μέγαρο, στην Αθήνα, δίνοντας ξανά την ευκαιρία σε γονείς και παιδιά να συμμετάσχουν στη μεγάλη γιορτή που ζωντανεύει στη σκηνή τον κόσμο του Τεμπέλη δράκου: μελωδία, στίχοι, φαντασία, χιούμορ, ανατροπές, συγκίνηση, ποιότητα και σεβασμός προς το κοινό. Στην παράσταση παρελαύνουν όλοι οι γνωστοί πρωταγωνιστές, το Ελεφαντάκι, η Πατάτα, η Αλεπού, το Σκουλουκούιν, το Βουνό, ο Παγωτατζής, ο Κόκορας και πολλοί άλλοι…

Περιμένοντας τον Γκοντό, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση



To «Περιμένοντας τον Γκοντό» για πρώτη φορά στη Στέγη και όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Μνημειακό, στα όρια της υψηλής ποίησης και της αυθάδικης κωμωδίας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο πιο διεθνής Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, ο Θεόδωρος Τερζόπουλος, κατευθύνοντας ένα εξαιρετικό ιταλικό καστ, σε μια μεγάλη συμπαραγωγή του Emillia Romagna Teatro που βρίσκεται σε παγκόσμια περιοδεία.

Από τις 15 έως τις 19 Μαΐου στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης.

This is Athens City Festival

To μεγάλο ανοιξιάτικο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με πάνω από 250 εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της πόλης, συνήθως με ελεύθερη είσοδο ή χαμηλό αντίτιμο. Αυτή την εβδομάδα εμείς επιλέγουμε να επισκεφθούμε γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους της Αθήνας, με ποδήλατο. Μια διαδρομή που συνδυάζει την άθληση και την τέχνη στην καρδιά της πόλης (11/05). Να κάνουμε μία ξενάγηση στην Οικία Κατακουζηνού (15/05). Να χορέψουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου που μετατρέπεται σε ένα μοναδικό, υπαίθριο club από την ομάδα των Street Outdoors (12/05). Να πάμε στην urban γιορτή «Κυψέλη Beat». Από νωρίς το μεσημέρι έως και αργά το βράδυ ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παιδικές δραστηριότητες, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, γεύσεις της πόλης, happenings, dj sets από κορυφαίους selectors της πόλης και όχι μόνο, δημιουργούν ένα comfort περιβάλλον (11/05). Να κάνουμε έναν ιστορικό περίπατο γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (11/05). Να πάρουμε μέρος σο Capoeira Public Sessions. Ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι Capoeira και Samba για όλη την οικογένεια (11/05). Να ζήσουμε το απόλυτο μουσικό event στην πιο διάσημη αγορά της πόλης, τη Βαρβάκειο. Καταξιωμένοι djs και ραδιοφωνικοί παραγωγοί της πόλης ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας στο κοινό ένα βράδυ γεμάτο με τις πιο updated επιλογές της καλής ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής (11/05). Να γνωρίσουμε τη συνοικία του Θησείου που αποτελεί ένα “υπαίθριο μουσείο” τέχνης και αρχιτεκτονικής. Η αρχαιολόγος Λίλα Πατσιάδου διοργανώνει μία περιήγηση στην πολεοδομική ιστορία της Αθήνας, ξεδιπλώνοντας το νήμα του χρόνου από την πρώτη περίοδο κατοίκησης της πόλης μέχρι σήμερα (11/05).

Η ομάδα Narratologies παρουσιάζει ένα υβριδικό παιχνίδι στον Εθνικό Κήπο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν ένα μυστήριο κατεβάζοντας ένα application στο κινητό τους, ενώ σε διάφορα σημεία του Κήπου θα τους περιμένουν και οι ίδιοι οι διοργανωτές του παιχνιδιού για να τους καθοδηγήσουν.

Να πάρουμε μέρος σε Κυνήγι Θησαυρού στην όαση της Αθήνας. Το παιχνίδι εκτυλίσσεται στoν 19o αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, Όθωνα. Πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού είναι η σύζυγος του, βασίλισσα Αμαλία. Η Αμαλία έχει ξεκινήσει να δημιουργεί τον Βασιλικό Κήπο – σε συνεργασία με σχεδιαστές, κηπουρούς και πολεοδόμους, όταν συνειδητοποιεί πως τα λουλούδια και τα εξωτικά δέντρα που φυτεύει μαραίνονται. Σύντομα ανακαλύπτει πως ο Κήπος είναι χτισμένος πάνω από μια Ρωμαϊκή Βίλα, η οποία φέρει μαγική προστατευτική επιγραφή στην είσοδό της. Γράφει: “Ό,τι απειλήσει αυτό το οίκημα θα καταστραφεί”.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να βοηθήσουν τη βασίλισσα Αμαλία να λύσει τα μάγια, λύνοντας μια σειρά γρίφων. Στο τέλος θα ακολουθήσει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στέψη των νικητών.

Σινεμά

Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων (Kingdom of the Planet of the Apes)

Ο σκηνοθέτης Wes Ball δίνει νέα πνοή στο παγκόσμιο, επικό franchise που διαδραματίζεται στο μέλλον, μετά τη βασιλεία του Καίσαρα, όπου οι πίθηκοι είναι το κυρίαρχο είδος και ζουν αρμονικά μεταξύ τους ενώ οι άνθρωποι ζουν περιορισμένοι και κρυμμένοι. Καθώς ένας νέος τύραννος ηγέτης πίθηκος χτίζει την αυτοκρατορία του, ένας νεαρός πίθηκος ξεκινά ένα οδυνηρό ταξίδι που θα τον κάνει να αμφισβητήσει όλα όσα γνώριζε για το παρελθόν και να κάνει επιλογές που θα καθορίσουν το μέλλον τόσο για τους πιθήκους όσο και για τους ανθρώπους.

Χάρι Πότερ και Ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)



Ο δεκατριάχρονος Χάρι Πότερ πέρασε ένα ακόμη άθλιο καλοκαίρι στο σπίτι των Ντάρσλι, αυτών των αχώνευτων συγγενών του, δείχνοντας όμως άριστη διαγωγή χωρίς να κάνει το παραμικρό μαγικό κόλπο.



Μέχρι τη στιγμή που η τυραννική αδελφή του Θείου Βέρνον, η θεία Μαρτζ έρχεται να τους επισκεφτεί. Η θεία Μαρτζ φερόταν πάντοτε φρικτά, ειδικά στον Χάρι, κι αυτή τη φορά τον ταπεινώνει τόσο πολύ που κι αυτός, δήθεν τυχαία, την κάνει να φουσκώσει τόσο πολύ μέχρι να γίνει σαν ένα τεράστιο μπαλόνι, το οποίο φεύγει ψηλά στον ουρανό!

Φοβούμενος όχι μόνον ότι η θεία και ο θείος θα τον τιμωρήσουν (αλλά και τις επιπτώσεις από τη Σχολή Χόγκουαρτς και το Υπουργείο Μαγείας, τα οποία απαγορεύουν αυστηρά στους μαθητές να κάνουν μαγικά στον πραγματικό κόσμο), ο Χάρι το σκάει μέσα στη νύχτα.

Αμέσως επιβιβάζεται στο Λεωφορείο των Ιπποτών, ένα φανταστικό τριώροφο μωβ όχημα που τον μεταφέρει πολύ γρήγορα στην παμπ Ραγισμένο Τσουκάλι. Με το που φτάνει εκεί, ο Χάρι συναντά τον Υπουργό Μαγείας, τον Κορνήλιους Φατζ, ο οποίος, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, δεν τιμωρεί το νεαρό έφηβο για τα μαγικά που έκανε κόντρα στους νόμους, αντίθετα μάλιστα, επιμένει να περάσει ο Χάρι το βράδυ του στο Ραγισμένο Τσουκάλι πριν φύγει για το Χόγκουαρτς για να φοιτήσει στον τρίτο έτος σπουδών. Πολύ γρήγορα διαρρέει η φήμη ότι ένας επικίνδυνος και αινιγματικός μάγος, ο Σείριος Μπλακ, έχει δραπετεύσει από τη φυλακή του Αζκαμπάν και ψάχνει να βρει τον Χάρι. Σύμφωνα με τις φήμες, ο Μπλακ ήταν αυτός που οδήγησε το Λόρδο Βόλντερμορτ στους γονείς του Χάρι, προκαλώντας έτσι τελικά το θάνατό τους. Οι ίδιες φήμες λένε ότι είναι αποφασισμένος να σκοτώσει και τον ίδιο τον Χάρι.

Βιβλίο

Μίμης Πλέσσας, Ποιος το ξέρει… - Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας

Μίμης Πλέσσας. Ο Δημιουργός που ένωσε όλους τους Έλληνες και δεν τους χώρισε ποτέ. Το έργο του αγαπήθηκε από πέντε γενιές. Προίκα μεγάλη για μένα το να μπορώ να διηγηθώ τα όσα ζήσαμε μαζί, αλλά και ευλογία να τον ακούω να μου διηγείται όσα βίωσε στα παιδικά του χρόνια, στην εφηβεία, στα φοιτητικά του χρόνια στην Ελλάδα και στην Αμερική.



Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν «δύο βιβλία σε ένα», με τις αφηγήσεις του συνθέτη να παντρεύονται με τα κοινά μας βιώματα. Ένας σύντροφος-φωτεινός φάρος, ο οποίος επί τρεισήμισι ολόκληρες δεκαετίες που είμαι στο πλευρό του σκορπίζει απλόχερα το λαμπερό του φως σε όλο τον κόσμο, μα και τη σκιά του σε όποιον στέκεται δίπλα του.



Η δική μου επιλογή ήταν και είναι να βρίσκομαι στο σκιερό του μέρος, μα να παίρνω γνώσεις και δύναμη από το φως του. Ανάσα δροσιάς στη σκιά του και ενέργεια από τη φωτεινή του πλευρά. Και δεν υπάρχει ομορφότερο από αυτή την εναλλαγή. Αν του αφιέρωνα ένα από τα δικά του σπουδαία τραγούδια για να τον περιγράψω, θα δανειζόμουν τους στίχους του αγαπημένου μας Λευτέρη Παπαδόπουλου:

Όλα δικά σου, μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου,

είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου…

Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα

Μην χάσετε

Ο Μάιος είναι ο μήνας του Athens Street Food Festival! Από το 2016 κάθε Μάιο το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι γεμίζει με χιλιάδες foodies που επισκέπτονται το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας, το φεστιβάλ που άλλαξε τον χάρτη της εγχώριας γαστρονομίας, το φεστιβάλ που παρουσιάζει αλλά και καθιερώνει τα trends του “φαγητού του δρόμου”. Το πρώτο ραντεβού μας ορίζεται για το τριήμερο 10-12 Μαΐου.

Αμέτρητες μυρωδιές, κουζίνες από ολόκληρο τον πλανήτη, πρωτότυπες και ευφάνταστες ιδέες και συνδυασμοί που δεν μπορείς να γευτείς πουθενά αλλού εκτός από τα αποκλειστικά pop-up μαγαζιά του, καταξιωμένοι chefs αλλά και “άγνωστοι” chefs που έχουν κάτι μοναδικό να προτείνουν: αυτή είναι η μυστική και τόσο επιτυχημένη συνταγή του Athens Street Food Festival!

Φυσικά, το Athens Street Food Festival σημαίνει και φεστιβαλική ατμόσφαιρα. Κάθε μέρα τη μουσική θα αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτυ με γνωστούς DJs. Παράλληλα, την Παρασκευή 10 Μαΐου υποδεχόμαστε τον πασίγνωστο κωμικό Αλέξανδρο Τσουβέλα σε ένα ιδιαίτερο meet&greet με το κοινό του φεστιβάλ.

Tο World of Beer Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα, που έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.



Για τρείς ημέρες, 10-12 Μαΐου θα συναντήσουμε γνωστές αλλά και σπάνιες ετικέτες μπίρας από τις καλύτερες ζυθοποιίες της Ελλάδας και του εξωτερικού και θα ανακαλύψουμε ελληνικές μικροζυθοποιίες

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά beer workshops & tastings, εξαιρετικές επιλογές σε street food, live broadcasting από δημοφιλείς ραδιοφωνικούς παραγωγούς των En Lefko 87.7, Red 96.3, Μελωδία 99.2, συναυλίες με συνολικά 9 διάσημους καλλιτέχνες, παιχνίδια για όλη την παρέα, stand up comedy shows και πολλά ακόμα happenings.



Συγκεκριμένα, αναμένονται stand-up comedy sessions από τους Διονύση Ατζαράκη, Βύρωνα Θεοδωρόπουλο & Μιχάλη Μαθιουδάκη και Λάμπρο Φισφή, 3 συναυλίες έντεχνου, rock & pop με Γιαγκίνηδες, Παυλίνα Βουλγαράκη, Κώστα Μακεδόνα, Domenica, Κίτρινα Ποδήλατα, Μπλέ, Wedding Singers, Πέννυ Μπαλτατζή και Μύρωνα Στρατή.

Την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων που γιορτάζεται κάθε χρόνο το Σάββατο πριν από την 18η Μαΐου, που είναι αφιερωμένη στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Την ημέρα αυτή (11/05) πολλά μουσεία χωρών της Ευρώπης παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές και τις περιοδικές εκθέσεις τους. Το πολιτιστικό αυτό γεγονός τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της UNESCO και του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). Από ελληνικής πλευράς στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων συμμετέχει το Μουσείο της Ακρόπολης.



