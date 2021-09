Η Stefania ερμηνεύει τραγούδι για την Disney

H Stefania συνεργάζεται με την Disney στο πλαίσιο της ενέργειας «Μεγάλη Πριγκιπική Γιορτή».

Η Walt Disney Company ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη της «Μεγάλης Πριγκιπικής Γιορτής», μιας ενέργειας που θα διαρκέσει ένα χρόνο, με στόχο να αναδείξει το θάρρος και την καλοσύνη που προσφέρουν οι αγαπημένες ηρωίδες της Disney στους θαυμαστές τους, σε ολόκληρο τον κόσμο.



Στο πλαίσιο του εορτασμού, η νεαρή, ταλαντούχα τραγουδίστρια, εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision 2021, Στεφανία Λυμπερακάκη, χάρισε τη φωνή της στην ελληνική απόδοση του θεματικού single με τίτλο «Ξεκινάω», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το video clip, από το YouTube κανάλι Disney.

«Ο κόσμος θα έπρεπε να είναι γεμάτος καλοσύνη. Ονειρεύομαι έναν τέτοιο κόσμο, στον οποίο θα υπάρχουν μόνο θετικά συναισθήματα για το συνάνθρωπό μας», δήλωσε η τραγουδίστρια, Stefania και συμπλήρωσε σχετικά: «Η καλοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε όλοι μέσα μας, όμως είναι στο δικό μας χέρι πώς θα την εξωτερικεύσουμε. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτή τη συνεργασία και συγκινημένη που συμμετέχω με την ερμηνεία μου στη «Μεγάλη Πριγκιπική Γιορτή». Θαύμαζα από μικρή τις πριγκίπισσες της Disney και πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες, το καλό βρίσκει πάντα τον τρόπο να νικήσει».



Το πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο «Starting Now», έντυσε με τη φωνή της η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και κάτοχος βραβείου Grammy, Brandy, που έχει υποδυθεί την αγαπημένη Πριγκίπισσα «Σταχτοπούτα».



Την έναρξη της «Μεγάλης Πριγκιπικής Γιορτής» σηματοδότησε η κυκλοφορία της νέας ψηφιακής Ανθολογίας Ιστοριών «Ιστορίες Θάρρους και Καλοσύνης». Η ανθολογία αποτελείται από 14 πρωτότυπες ιστορίες πριγκιπισσών της Disney, που απευθύνονται σε παιδιά, με στόχο να ενεργοποιήσουν την φαντασία και τη θέλησή τους για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Έναν κόσμο εμπνευσμένο από τις περιπέτειες και τις αξίες των αγαπημένων χαρακτήρων, οι οποίες αναδεικνύουν τη σημασία του θάρρους και της καλοσύνης απέναντι σε κάθε αντιξοότητα.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ



