Οι ταινίες και οι σειρές που έρχονται στο Netflix μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά οι τελευταίες πρεμιέρες του Netflix για τον Σεπτέμβριο.

Δύο ψυχολογικά θρίλερ έρχονται να στοιχειώσουν τον ύπνο των συνδρομητών του Netflix τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου. Ο λόγος για τη σειρά Ο Καστανάνθρωπος (The Chestnut Man) που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα το οποίο θα βρείτε και στα ελλνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα και η ταινία Κανείς Δεν Bγαίνει Zωντανός (No One Gets Out Alive) για όσους αγαπούν να τρομάζουν με τα στοιχειωμένα σπίτια.



Δείτε αναλυτικά ό,τι νέο έρχεται στο Netflix από σήμερα έως και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου.

Σειρές του Netflix

Ο Καστανάνθρωπος / The Chestnut Man

(29/9/2021)



Μια γυναίκα δολοφονείται βάναυσα σε μια παιδική χαρά της Κοπεγχάγης. Από πάνω της, κρέμεται μια κούκλα από κάστανα. Διασκευή του αγαπημένου μυθιστορήματος.

MeatEater / MeatEater: Season 10 Part 1

(29/9/2021)



Η αναζήτηση του Στίβεν για νόστιμο θήραμα σε εξωτικά μέρη τον πηγαίνει στα Βραχώδη Όρη και τα Όζαρκ, στα έλη της Βόρειας Καρολίνας και τα λιβάδια της Χαβάης.

Love 101: Σεζόν 2

(30/9/2021)



Η σειρά με φόντο την Κωνσταντινούπολη για εφήβους το '90 που βιώνουν αμήχανες καταστάσεις και ερωτικές απογοητεύσεις επιστρέφει για μια δεύτερη σεζόν.



Ταινίες του Netflix

Friendzone

(29/9/2021)



Κουρασμένος από τις πλατωνικές σχέσεις, ο Τιμπό πιστεύει ότι η τύχη του θα αλλάξει όταν φλερτάρει με τη Ρόουζ. Μπορεί όμως να γίνει από κολλητός το αγόρι της;

Ήμασταν Τραγούδια / Sounds Like Love

(29/9/2021)



Βασισμένο στα μπεστ σέλερ μυθιστορήματα "Canciones y recuerdos" της Ελίσαμπετ Μπεναβέντ. Πρωταγωνιστούν οι Μαρία Βαλβέρδε και Άλεξ Γκονζάλεζ. Σκηνοθετεί η Χουάνα Μαθίας.



Κανείς Δεν Bγαίνει Zωντανός / No One Gets Out Alive

(29/9/2021)



Μια ιστορία τρόμου για ένα στοιχειωμένο σπίτι, μια θλιβερή μαρτυρία για τη ζωή των μεταναστών και ένας κόσμος όπου η αρχαία παράδοση μπορεί να γίνει τρομακτικά αληθινή.



Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας / Ada Twist, Scientist

(28/9/2021)



Η μικροσκοπική επιστήμονας Έιντα Τουίστ και οι δύο κολλητοί της θέτουν μεγάλα ερωτήματα – και συνεργάζονται για να ανακαλύψουν την αλήθεια για τα πάντα!





